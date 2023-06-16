Подрыв Каховской ГЭС отразится на кошельках и питании украинцев: что снова подорожает

10 миллиардов долларов прямого и еще 40 миллиардов долларов косвенного ущерба — такая сумма ущерба, который с начала полномасштабной войны украинскому сельскому хозяйству нанесла Россия, сообщают в Министерстве аграрной политики. Из-за оккупации южных областей часть привычных для нас фруктов и овощей, скорее всего, снова придется импортировать. Россияне оставили нас без мелитопольских черешней, вишен, абрикосов, арбузов, моркови и лука, говорится в ТСН.

Мария имеет свою ферму на Львовщине. До начала полномасштабной войны у нее было 30 га, но только что поняла, что некоторых продуктов на полках украинцев не будет хватать, дополнительно засадили еще 20 гектаров. “Это было сложно. Все время набираем новых работников. Покупатели нуждаются все больше в продукции, юг отошел, поэтому нужно больше”, — объясняет она.

Говорит, сейчас по сравнению с 21-м годом удалось увеличить производство овощей на 70%. "Хотят очень много капусты, кабачок, цуккини, помидоры, очень много хотят, только я не в состоянии все сама сделать", — убеждает фермерка.

С временной оккупацией Херсонской и Запорожской областей, которые в значительной степени снабжали страну овощами – их начали выращивать в Николаевской, Одесской, Полтавской, Львовской, Закарпатской, Хмельницкой и Тернопольской областях. Впрочем, не в таких больших объемах, как до большой войны.

Сложнее всего было с морковью и луком и до сих пор на прилавках только импортная, в среднем по 50-60 гривен за килограмм. Впрочем, в этом сезоне ситуация должна улучшиться, потому что их высадили фермеры в разных регионах. За год стоимость потребительской корзины по подсчетам экономистов выросла по меньшей мере на 19%, так что значительная часть украинцев начала экономить. "Раньше можно было иметь за 1000 грн и два пакета, а сейчас один и то маленький, вот сейчас немного возьму и будет 1200", — говорит одна из покупательниц.

Одним из самых дорогих в начале сезона был молодой картофель, несколько недель назад его цена достигала 160 гривен за килограмм. Впрочем, сейчас немного упала – 70-75 грн. Огурцы на прилавках в большинстве своем ровенские, их цена 65-70 гривен за килограмм. Сталая цена сейчас и на молодую капусту – от 50 на рынке и до 65 гривен за килограмм в магазинах. А вот украинские помидоры сейчас найти тяжело, в большинстве своем торгуют турецкими, их можно купить от 70 до 160 гривен за килограмм. Через несколько недель на рынках должны появиться украинские почвенные помидоры нового урожая, поэтому цены снизятся.

С фруктами в этом году несколько сложнее. В этом году мы все еще останемся без мелитопольской черешни, вишен, также на прилавках будет мало украинских абрикосов – значительная часть урожая была с юга Запорожской области, ныне под оккупацией.

Мелитопольскую черешню пока заменяет одесская, по 160 гривен за килограмм, то же будет с вишнями и абрикосами, но не в таких больших масштабах, как мы привыкли. Чтобы наладить производство и не зависеть от импорта в Минаргополитики, говорят, нужно время. "Постепенно другие области будут наращивать, но сказать сразу, что другие области смогут сделать это через год – к сожалению, нет. Нам нужно еще несколько лет, чтобы выйти на полноценный баланс на внутреннем рынке и не зависеть от импорта”, – отмечает первый заместитель Министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий.

Также из-за оккупантов уже второй сезон мы не увидим херсонских арбузов. Бахчевые посадили на Полтавщине, впрочем, будет ли их урожай удачным зависеть от погоды. Экономисты уверены – недостатка продуктов у нас не будет.

И так непростое состояние нашего сельского хозяйства ухудшило теракт устроенный врагом на Каховской ГЭС. Ущерб от него будет стоить аграриям миллиардов.

По подсчетам Минаргополитики, подрыв Каховской ГЭС оставил без воды – 94% оросительных систем в Херсонской, 74% в Днепропетровской и 30% в Запорожской областях. Это может привести к росту цен на овощи и фрукты на несколько процентов. “Около 600 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий пользовались водой из Каховского водохранилища для орошения. Фактически из-за этого разрушения невозможно будет эту воду применять для орошения, и это, к сожалению, невозможно будет много лет. В этот период все земли будут недоступны для ведения сельского хозяйства”, — добавляет Высоцкий.

После того как несколько лет их не возделывают, земля станет непригодной для выращивания на годы. Из-за нехватки воды для орошения мы потеряем и по меньшей мере 4 миллиона тонн экспортируемых нами зерновых и масличных культур.

Безумный ущерб понесла и рыбная промышленность, по предварительным подсчетам они составляют 10 миллиардов гривен, это не считая инфраструктурных потерь рыбных хозяйств, которые сейчас под водой. Кроме этого, вплоть до восстановления Каховской ГЭС — мы будем ежедневно терять деньги. Возьмем Херсонщину, там продукции на орошении производилось в зависимости от мировых цен от 1 до 1.5 миллиарда в год, это минимум. Потенциально пока нет орошения – это будут каждый год недополученные потери”, – добавляют в министерстве.

С начала полномасштабной войны Россия уже нанесла сельскому хозяйству Украины прямые убытки на 10 миллиардов долларов – это и потеря урожая, и разрушение инфраструктуры, сельскохозяйственной техники и хранилищ. Ущерб на еще 40 миллиардов долларов – косвенные это то, что мы недовырастили и не продали, но каждый день из-за действий врага эта цифра увеличивается.

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