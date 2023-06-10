Подрыв Каховской ГЭС ударит по кошелькам украинцев, повлияет на свет в домах и изменит рацион

Подрыв Каховской ГЭС повлияет на жизнь украинцев — ударит по кошелькам, повлияет на свет в домах и изменит рацион, говорится в ТСН.

В то время, когда украинский юг тонет, центр страны рискует остаться без воды. Каховская ГЭС – конечная в Днепровском каскаде – имела большое значение для всей страны, говорит ученый мирового центра данных КПИ имени Сикорского Сергей Гапон, заранее просчитавший опасность от подрыва дамбы Каховской ГЭС.

"Ее подрыв коренным образом изменит города и поселки, разместившиеся на берегах водохранилища. Это десятки и даже сотни квадратных километров, которые будут страдать прямо или косвенно от действий воды. На самом деле пострадающая территория она будет больше, чем сейчас затоплена”, — предупреждает он.

В Миндовкилье еще в октябре, а именно тогда россияне заменяли ГЭС, объяснили, что означает каждый метр падения воды. Каховское водохранилище ежедневно теряет примерно по 100 сантиметров. Именно поэтому, кроме затопленных берегов Херсона, мы видим еще обезвоженные пляжи в Запорожье и тонны рыбы на Днепропетровщине. Сегодня уровень вблизи Никополя опустился до так называемой "мертвой отметки". На другом берегу – Запорожская АЭС, ее бассейны-охладители, а значит и ядерная безопасность, под угрозой. Однако в Энергоатоме по крайней мере в этом отношении успокаивают. “Сейчас ситуация контролируемая: кроме Каховского водохранилища есть еще несколько источников подпитки пруда-охладителя. Это мобильные насосные установки, которые могут быть развернуты при необходимости, и последний рубеж – использование подземных скважин питьевой воды», – говорит президент НАЭК «Энергоатом» Петр Котин.

Впрочем, потерю Каховской ГЭС почувствуют все жители страны. Гидрогенерация – в последнее время работала в часы пик и помогла стране пережить одну из самых сложных зим. Теперь на всех гидроэлектростанциях намертво закрыли шлюзы, а значит, и производство электричества. К тому же настолько, что Укрэнерго был вынужден обращаться за аварийной помощью к соседям. “Мы разработали новый баланс и срабатывали меньше воды из верхних водохранилищ, которые у нас есть перед Каховским. Износ меньше воды, а значит меньше электроэнергии”, — говорят в “Укргидроэнерго”.

Так будет продолжаться, пока не спадет большая вода. Затем вся страна окажется в новой, неизвестной до сих пор реальности. К ней уже следует начать готовиться. Прежде всего, это касается сельского хозяйства Херсонщины, где система орошения полей была лучшей. Там получали урожай овощей дважды в год, там располагались мощности известнейших торговых марок по переработке овощей. Это давало заработок сотням фермеров внутри страны. Однако здесь пострадает не только рацион украинцев. Херсонщина – это полмиллиона гектаров зерновых, которые ежегодно уходили на экспорт, а это валютная выручка. “Фактически мы теряем 14% нашего экспорта. В лучший год – это 21-й, там было собрано около 4 млн. зерновых. Это тот экспортный потенциал, который давал нам возможность зарабатывать”, – говорят аграрии.

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Вода критически необходима для индустрии. Крупнейшее металлургическое предприятие Днепропетровщины уже объявило о паузе в ряде процессов. Под угрозой остановки предприятия в Никополе и Марганце. Это не просто заводы, а рабочие места, деньги от продаж продукции, налоги, которые не поступят в бюджет. Шестьсот тысяч жителей Кривого Рога призывают экономить воду.

В Правительстве уже выделили полтора миллиарда гривен на строительство новых водопроводов на Днепропетровщине. Однако, пока эти водопроводы будут строить, бьют тревогу экологи. То, что наделали россияне, вызывает у них ужас. Массовая гибель рыбы, изменение русла реки, пылевые бури на месте цветущих полей, уничтожение редких видов и уничтожение биосферных заповедников на Херсонщине. Офис генпрокурора уже дал оценку действиям оккупантов – экоцид. Ученый Сергей Гапон говорит, это худшее, что случалось с украинской природой. “Для экологического ущерба это уже точно, то что есть на сегодняшний день – это уже десятки миллионов долларов, а если все вычислить, то это миллиарды долларов. Это не завышенная цифра, это удар по окружающей среде, которая будет десятки лет восстанавливаться”, — говорит он.

Изменить ситуацию могло бы скорейшее закрытие разрушенной дамбы Каховского водохранилища. В Укргидроэнерго уже готовят соответствующий проект. Там говорят и о построении новой гидроэлектростанции, но это дело небыстрое – подобные капитальные проекты занимают до 5 лет и нуждаются в колоссальных деньгах. Однако и это возможно только после того, как оккупантов погонят с украинской земли.

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