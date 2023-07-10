Подрыв курсантов из-за приказа командира: подозреваемый вины не признает, его обвиняют в убийстве по неосторожности

Ни с журналистами, ни с руководством вуза уже бывший заведующий кафедрой общаться не хочет.

Они выполняли приказ командира, и теперь его будут судить за убийство по неосторожности. Курсанты харьковского университета гражданской защиты Роман Слепец и Евгений Кочетов погибли 31 мая, когда по приказу командира вычищали снаряд от взрывчатки, но боеприпас сдетонировал, говорится в ТСН.

Родители даже не простились с детьми, потому что не могут уехать с оккупированной территории. На похороны пришли только друзья и родственники. Впоследствии тело Евгения Кочетова кремировали по просьбе родных.

Накануне командир дал им задачу сделать из действующего боеприпаса макет. То есть достать оттуда взрывчатое вещество. Иначе будет наказана вся группа. "Они не хотели, но приказ не обсуждался. Взрывное вещество, которое там было, не таким образом вообще достается. Они говорили, что нужен "керхер". На что он ответил: у меня "керхера" нет. Сами покупайте, если вам нужно. Говорил, если не сделаете, то вы доигрываетесь, что курс будет бегать в противогазах и в увольнение вы ходить не будете”, — рассказывает курсант Иван.

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“Курсанты были на третьем курсе. Они сообщили ему о том, что до этого не производили разбор такого рода снарядов. Но он все равно отдал приказ им это делать”, — объясняют в прокуратуре.

Снаряд сдетонировал. Взрывная волна была такой силы, что ранило курсанта из соседней комнаты. Дмитрий две недели пролежал в больнице, пришлось зашивать голову. "Думал, что прилет. Бегал, а потом кровь увидел. На погоду болит голова и звенит в ушах. Снижение слуха, но он восстановился, мне так кажется”, – рассказывает Дмитрий.

Однокурсники погибших хотят, чтобы виновного наказали. Командир сейчас под домашним арестом, в прокуратуре эту меру обжаловали. Убеждены – подозреваемый должен быть под стражей, чтобы не влиять на следствие. “Лицо было в должности заведующего кафедрой. Он знает и информацию персональную об этих курсантах, знает, где они живут, информацию об их родителях. У него остались в учебном заведении знакомые преподаватели, через которых, теоретически, потенциально он может влиять на курсантов и других свидетелей этого события с целью запутывания досудебного расследования”, — добавляют в прокуратуре.

Курсанты харьковского университета гражданской защиты Роман Слепец и Евгений Кочетов

По данным прокуратуры, подозреваемый не признает свою вину. Ни с журналистами, ни с руководством вуза уже бывший заведующий кафедрой общаться не хочет. “По результатам служебного расследования три человека привлечены к дисциплинарной ответственности. На требования комиссии расследования появиться Шевчук ни разу не явился и объяснений не давал”, — убеждают в университете.

Дело расследуют по статье убийство по неосторожности. За свой приказ командир может сесть за решетку на 8 лет.

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