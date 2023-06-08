Подрыв Россией Каховской ГЭС: как спасали женщину с двумя детьми из затопленного дома (видео)

Этой семье повезло, потому что дом был в серой зоне и туда смогли добраться наши военные.

Кадры этой спасательной операции после подрыва Россией Каховской ГЭС облетели весь мир. На крыше тонущего дома женщина с двумя детьми. Сначала им дроном доставляют воду и еду. А потом спасают на лодке. Все это происходит недалеко от затопленных Олешек на оккупированной части Херсонщины. Сейчас сотни людей там ждут спасения. Сейчас Катя, Макс и Маша уже находятся в безопасности. И с ними – самый ценный сувенир – бутылка с водой.

Подробности см. в сюжете ТСН.

"Таких бутылок им, голодным, напуганным и мокрым, бросили несколько с помощью дрона. Это они сохранили в память. Рассказывают, что спасались на крыше чужой дачи — высшего здания в кооперативе. Вода прибывала очень стремительно", — рассказывает корреспондент ТСН.

На свою дачу жительница Херсона с семьей уехала в прошлом году, еще из оккупированного Херсона. Тогда здесь было спокойнее. Но впоследствии их город уволили, а они остались в оккупации, ведь дороги домой уже не было. 8 месяцев прожили, питаясь запасами уехавших соседей. Пережили рейды русских военных, обстрелы... и теперь потоп. Катя вспоминает как отец и сосед доставляли их лодкой в этот дом. Только они с детьми высадились, как лодка с мужчинами оторвала и понесла бешеное течение.

В полной безнадежности семья провела ночь на чердаке. А утром – услышала звук дрона.

Несмотря на безумную опасность, военные смогли эвакуировать семью под обстрелами, на правый берег — в Херсон.

Сегодня ТСН знакомит их с Сантой. Пограничником, который нашел эту роину и руководил дроном-спасителем.

Спасательной операцией, рассказывает Санта, занимались ребята из трех подразделений.

"На данном участке фронта многие экипажи работают. Идет обмен информацией. мы просто своевременно отреагировали", — передает корреспондент.

Сегодня украинские военные доставили в Херсон отца и соседа Кати. Лодку с ними обнаружили в нескольких километрах в плавнях. Это одна из немногих счастливых историй спасения с Левого берега

В подтопленных селах оккупированного левобережья тысячи людей до сих пор ждут помощи. оккупанты не то, что не спасают их сами, но и не выпускают тех, кто пытается уехать. Днякие села, говорят люди, можно оставить только с российским паспортом. Пока есть заряды на телефонах жители умоляют о помощи В местных чатах к просьбам о спасении, сегодня добавились и мольбы о поисках пропавших. .

"На 17 часов на сегодняшний день в Олешковской общине задокументировано 9 погибших от наводнения. На данный момент решается вопрос по их захоронению, потому, что есть проблема — кладбище подтоплено, морг не работает электроэнергии нет", — сообщил председатель Олешков Евгений Рыщук.

В общей сложности под водой сейчас 600 квадратных километров Херсонщины, из них 68% – это левый берег. Несмотря на обстрелы, эвакуация людей с правого берега продолжается. От большой воды уже спасены более двух тысяч человек. А жители оккупированного левобережья продолжают умолять о помощи.

Напомним, ранее женщина с крыши под Олешками рассказала об удивительном спасении ВСУ корреспонденту ТСН.

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