Подрыв самолетов на военном аэродроме под Москвой: почему таких случаев в РФ станет больше

В Подмосковье диверсанты проникли на аэродром, где стоят "самолеты судного дня", и взорвали суда. Подобных случаев на территории РФ еще будет много, и Украина к этому не будет иметь никакого отношения. Ведь на территории страны-агрессорки всегда найдутся те, кто будет сопротивляться путинскому режиму.

Такое предположение в эксклюзивном интервью для ТСН.ua сделал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Безопасного места в РФ нет

“Из информации, имеющейся в открытых источниках, известно, что серьезно поврежден вертолет Ми-28Н, он потребует серьезного ремонта. Также легкие повреждения получили два самолета – АН-148 и ИЛ-20. Но небольшие повреждения тоже нужно как-то ремонтировать. Так что это действительно для российских оккупационных властей достаточно серьезный репутационный удар”, — рассказал эксперт.

Это говорит о том, что безопасного места на территории России уже нет. Как минимум, в радиусе 700 км от границы с Украиной, или даже более 700 км. Даже за пределами этих 700 км на территории РФ всегда найдется какая-то группа местных, которые не согласны с той политикой, которую внедряет путинский режим», – говорит Коваленко.

“Они, я более чем уверен, будут как-то стремиться к борьбе с этим режимом. Как это можно сделать, если не уничтожать элементы, которые усиливают этот режим. А режим Путина усиливает милитаристский компонент. Наиболее уязвима не столько бронетехника, сколько именно авиация”, — отметил эксперт.

Почему таких случаев станет больше

“Там не нужно достаточно мощных элементов для уничтожения, потому что она очень уязвима. Достаточно даже какого-нибудь дрона, который можно купить на любом Amazon или AliExpress. На этот дрон подсоединить какую-нибудь взрывчатую смесь с элементами поражения и отправить на аэродром”, — отметил он.

“То есть действительно вопрос о партизанщине на территории РФ актуализируется. Это можно реализовать. Поэтому я думаю, что на территории России многое будет взрываться, какие прецеденты происходить, но Украина к ним не будет иметь никакого отношения”, — говорит Коваленко.

“Это уже будет внутреннее сопротивление, так или иначе. Какой-то локальный, одиночки какие-то, отшельники. Но все равно от них будет какая-то польза, и они будут действовать против путинского режима», — резюмировал он.

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Напомним, на аэродроме "Чкаловский" в Подмосковье 18 сентября неизвестные положили взрывчатку под самолеты АН-148, ИЛ-20 и вертолет МИ-28Н, которые в результате взрывов получили существенные повреждения.

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