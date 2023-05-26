Подсанкционный экс-капитан сборной Украины по футболу Тимощук попался на подделке документов в Румынии

Корреспонденты ТСН нашли документальное подтверждение попытки бывшего капитана сборной Украины по футболу Анатолия Тимощука, уже давно переехавшего в Россию, получить румынский паспорт. Самое позорное в этой истории то, что Тимощук подал фальшивые документы.

В январе 2023 года на некогда ведущего футболиста сборной наложили персональные санкции сроком на 10 лет. Ему запрещен въезд в Украину, также он лишен всех государственных наград, блокированы все его активы – финансы, движимое и недвижимое имущество. Похоже, Тимощук начал искать способы, как выйти из санкций Украины. В редакцию ТСН из нескольких источников попали документы, указывающие на то, что бывший капитан сборной пытается получить румынское гражданство. “Что касается него, запрет въезда в Украину, то именно по румынскому паспорту запрет этот не должен не действовать. Она является запретом для гражданина Украины, но не для гражданина Румынии. В этом определенный трюк”, — уверяет бывший личный помощник Виталий Юрченко.

В румынскую миграционную службу поступил пакет документов – родословная Тимощука. И согласно этим документам, волынян Тимощук якобы буковинец. Точнее, его бабушка родилась в 1929 году на территории Румынии. Правда, в украинских документах такой бабки нет, а о ее существовании не знают даже родственники. “Ну, какие румыны, вы что? У него одна бабушка живет в квартире над родителями Толика. До этого жила в Нововолынске, потому что дед шахтер. Все из Волыни”, — говорит бывшая жена футболиста Надежда Тимощук.

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Она добавляет, что родственников родом из Буковины в семье Тимощуков не было. Более того, когда десять лет назад они искали основания сделать вид на жительство в Евросоюзе, он находил родственников в Беларуси и Польше, о Румынии тогда речь не шла.

Не знают о румынской бабушке и многолетних соседях Тимощуков в Луцке. Говорят, что работала на шахте в Нововолынске. “Говорили, что они получили эти квартиры. Где-то они жили, их дома пошли под снос, так им здесь дали квартиры. Значит, они где-то в Луцке жили, а на нее говорили, что она шахтерка”, — рассказывает сосед.

Странные события с паспортами Тимощука начались еще раньше. Его бывший личный помощник Виталий Юрченко вспоминает, что после 14 года регулярно конфликтовал с боссом. После очередного скандала решил проверить, есть ли у этого российского паспорта. Для этого нанял лицензированного детектива. Результаты ошеломили. “Человек мне сказал, что против его фамилии стоит пометка и ты не можешь дальше зайти и посмотреть имеющуюся информацию. После того, как он попробовал это, к нему приехали и заставили его закончить карьеру”, — утверждает мужчина.

Позже Виталий обнародовал документы, подтверждающие сотрудничество украинского спортсмена из ФСБ России.

Теперь Тимощука держат в клубе в должности тренера. Даже несмотря на то, что у него просрочена лицензия. О связях с ФСБ Тимощук регулярно напоминает и бывшей жене Надежды. Сейчас он живет в Германии и воспитывает детей от Анатолия, но угрозы от него доходят регулярно. "Он не может успокоиться, жить спокойно, иметь семью, парить мозги кому-то другому. Я не знаю, в чем его недовольство жизнью. Он меня просто преследует”, – говорит бывшая жена.

Нам неизвестно решение румынских властей в отношении Тимощука, но юристы напоминают, что Тимощук нарушает прежде всего украинское законодательство. По части первой статьи 358. УК Украины «подделка официального документа». Подделка документов. Ограничение свободы до 5 лет”, — говорят юристы.

Сам Тимощук на запросы ТСН не отвечает.

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