Подстрелил ребенка в Житомирской области действующий полковник с целым арсеналом оружия в машине

Мужчина приехал погостить к товарищу и за рюмкой щеголял оружием.

Выстрел в спину — в Житомирской области врачи борются за жизнь 9-летнего мальчика, которого в больницу привезли с простреленной позвоночником, желудком и селезенкой. Сначала полицейским сказали, что ребенка ранили во время прогулки у реки. Однако впоследствии удалось установить, что мальчика подстрелили в родительском доме.

Об этом говорится в ТСН.12.00.

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У ребенка сквозное огнестрельное ранение спины, и поражения тяжкие. Полиция сообщает, что около полудня в доме, где живет малыш, его ранил гость отца — военнослужащий из Киева. Он был с оружием, и вроде щеголял ним. Рядом в тот момент было двое детей, кроме пострадавшего мальчика был еще его брат-близнец.

«В указанном доме, и где проживал ребенок, отец вместе со своим товарищем, который приехал из Киева, распивали спиртные напитки. В ходе неосторожного обращения с оружием ребенок и получил огневые ранения», — сообщает начальник ГУНП в Житомирской области Юрий Олейник.

После ранения военный на собственном авто отвез ребенка в больницу. Сначала он говорил следователям, что ребенка ранили у реки, после проверки эта версия не подтвердилась и следователи уже в доме начали проводить обыски. В машине военного нашли целый арсенал оружия. По неофициальной информации, подозреваемый - полковник главного разведуправления. В полиции эту информацию не подтверждают, но и не опровергают.

«Проведенными неотложными обысками из указанного автомобиля было изъято оружия и боеприпасы: автомат Калашникова — 2 штуки, пистолет« Форд»-17 - один, боеприпасы около 100 единиц, РПГ-26 — 3 штук и РПГ- 22 — 2 штуки, также мины направленного действия. Это полковник, действующий военнослужащий», — добавляют в полиции.

Мужчину задержали, ему уже объявили о подозрении. Между тем состояние пострадавшего мальчика такой, что сегодня, как только позволит врачи, малого должны санавиацией переправить в столичный «Охматдет». Сейчас решаются все организационные вопросы.

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