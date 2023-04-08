Подступы к Бахмуту держат пограничники и не дают окружить город: враг испепеляет окрестности, где остаются гражданские

Российские войска используют комбинированную тактику в Бахмуте - если не выбить, то вытеснить. В самом городе ведутся ожесточенные бои за каждый дом, не утихает битва и на подступах к городу. Враг не отказались от идеи оцепить наших защитников, говорится в ТСН.

Враг прощупывает линию обороны, которую под Бахмутом держат пограничники. Вражеские снаряды ложатся все ближе, обычно после артобстрела в небе может появиться вражеская авиация. На всякий случай боец на псевдо "Змей" готовит свою шайтан-трубу "Стингер".

После артподготовки может подойти вражеская пехота, поэтому пограничники запускают сразу два квадрокоптера, так надежнее и быстрее проводить разведку. Они подлетают до Бахмута, но что там происходит увидеть не удается, город в дыму, и слышат, что там бой, наши держат оборону.

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Игр постоянно держит связь со своими другом в Бахмуте. Признается, ребятам там тяжело. "Нажимом врага легче не стало, они постоянно пытаются продавить какие-то конкретные точки маленькие, но ребята держатся, держат город и отходить никуда не собираются и будут держать его и дальше", — говорит помощник начальника 11 пограничного отряда Игорь Заруднев.

Аэроразведка показала, что в ближайшем селе российских войск нет, туда отправляются военные и съемочная группа ТСН. К удивлению всех после стольких обстрелов здесь встречают гражданских, кажется, люди вообще не прячутся, они уже и не боятся ничего. “Там нет домов, тут вот разбито, дальше крыши слетели. Вся улица выехала, а мы коренные остались здесь. Куда я поеду? Здесь моя кума, друзья, куда я уеду?” — говорит жительница села.

Разбитые дома, пустые улицы и здесь россияне использовали свою любимую тактику – уничтожить все. Постоянные обстрелы показывают, что российские оккупанты не отказались от идеи окружить Бахмут. По крайней мере, свои "клешни" они протягивают с обеих сторон города. Бойцы на подступах не дают врагу здесь продвинуться, потому что тогда защитникам Бахмута будет вообще тяжело.

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