Подтопление "синей" ветки метро Киева: причины, последствия и сроки ремонта в подземке (фото)

В Киеве с пятницы, 8 декабря, прекратила работать часть станций синей ветки метро – от "Лыбидской" до "Теремков". В метрополитене разгерметизировался тоннель – вода подтопила часть подземки столицы.

В Киевском метрополитене остановку движения поездов на этом участке называют вынужденным шагом во избежание последующей внештатной ситуации. В частности, из-за неравномерных процессов разуплотнения и нагрузки на туннельную оправу появился риск потери устойчивости туннельных сооружений.

ТСН.ua собрал все, что известно о подтоплении метро Киева.

Движение поездов метро на синей ветке ограничат на полгода

В Киеве не менее чем на полгода ограничит движение поездов синей веткой метро между станциями метро "Демеевская" и "Теремки".

Так, на время ремонта поезда будут курсировать между станциями "Героев Днепра" и "Лыбидской". Станции метро "Демеевская", "Голосеевская", "Васильковская", "Выставочный центр", "Ипподром" и "Теремки" – продолжат круглосуточную работу только в режиме укрытия. Движение поездов на этом отрезке полностью остановлено до завершения работ.

Синяя ветвь метро

Дублирующие маршруты наземного транспорта

Для перевозки пассажиров будут предусмотрены дополнительные маршруты наземного транспорта от станции метро "Теремки" до "Лыбидской".

В Киеве будет организовано движение временного автобусного маршрута № 2-М "Кибернетический центр — станция метро "Теремки" — станция метро "Лыбидская", на котором будут работать 60 автобусов с интервалом движения — 1 мин.

Виталий Кличко в метро / Фото: КГГА

Кроме того, будет курсировать временный троллейбусный маршрут № 43-К "Кибернетический центр – станция метро "Лыбидская", на котором будут работать 20 троллейбусов с интервалом движения – 3 мин.

Также путь автобусного маршрута общего пользования №38 удлиняется до станции метро "Лыбидская". На маршруте будут работать пять автобусов с интервалом движения 17 минут.

От "Теремков" до "Лыбидской" курсируют 55 автобусов и 15 троллейбусов.

Сроки ремонтных работ могут увеличиться до года

Депутат Киевского городского совета Андрей Витренко считает, что транспортная инфраструктура Киева не сможет справиться из-за ремонтных работ в метро, а сроки ремонтных работ могут увеличиться до года.

Тоннель метро Киева

"Если городские власти пытаются показать, что это будет плановым ремонтом, то это совершенно не так... По мнению некоторых экспертов, прогнозируют не полгода, а год, что эти станции метрополитена будут закрыты. Я думаю, что нас ждут сверхстрашные и огромные пробки", — подчеркнул Витренко.

Какая причина экстренной остановки поездов

Как пояснил мэр Киева Виталий Кличко, перегонные тоннели между станциями "Демеевская" и "Теремки" строили 2008-2010 годов в сложных условиях: не в автоматическом, а почти в ручном режиме. Тогда разрыли большой участок глубиной 8-10 метров, который пропускает воду. Это зона реки Лыбидь, которая частично идет под поверхностью. Подтопление тоннеля – это составляющая проблемы.

Перегон между Теремками и Демеевской

Вода давит на стенки тоннеля, он деформируется, трескается и еще больше разрушается, пропуская воду. А когда идет тяга, этот процесс ускоряется. Потому после профессионального обследования решили закрыть движение в срочном порядке.

Когда будут выводы о техническом состоянии тоннелей

Начальник Киевского метрополитена Виктор Брагинский объяснил, что нужно внешне добраться до перегонного тоннеля, а это будет примерно через 2-3 месяца.

Так, по его словам, первый отчет (о техническом состоянии тоннелей на участке между станциями метро "Теремки" – "Демеевская" – ред.) будет через две недели после получения результатов по геологии. После чего тоннель будет сверху раскрыт, чтобы увидеть, были ли генподрядчиками соблюдены те нормы, которые были предусмотрены проектом.

Виталий Кличко в тоннеле метро столицы

"Это будет примерно месяца через два-три, не раньше. Потому что котлован нужно сделать около 20 метров в длину и в ширину более 10 метров, а глубина залегания – от пяти метров до восьми с половиной", – пояснил он.

Прокуратура начала расследование

В Киеве в связи с подтоплением тоннелей метрополитена на Оболонско-Теремковской линии начато досудебное расследование по факту служебной халатности, повлекшее тяжкие последствия.

В ходе досудебного расследования следователи и прокуроры будут исследовать обстоятельства, которые привели к указанным последствиям. Также в рамках следствия будет дана правовая оценка действиям должностных лиц КП "Киевский метрополитен" и подрядных организаций, которые сооружали перегонные тоннели между станциями "Демеевская" и "Лыбидская" в пойме реки Лыбидь.

Шмыгаль созвал спецкомиссию

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил 9 декабря провести заседание Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям, чтобы исследовать приведшее к срочному ремонту синей ветки столичного метро.

Он заявил, что из-за действий или бездействия городских властей возникла угроза затопления и разрушения тоннелей синей ветки столичного метро. Это будет оказывать непосредственное влияние на безопасность киевлян.

Что решили из-за подтопления метро в Киеве

Глава Министерства внутренних дел Игорь Клименко заявил, что из-за закрытия части метро основная нагрузка по перевозке граждан придется на наземный общественный транспорт. На маршруты пустят больше единиц транспорта, поэтому движение по дороге может значительно усложниться.

Тоннель на участке между Теремками и Демеевской

"Поэтому внес предложение, поддержанное во время заседания Комиссии: внедряем изменения в организации дорожного движения на наиболее загруженных отрезках дорог столицы", – заявил Клименко.

По его словам, в столице Украины:

увеличат пропускную способность общественного транспорта,

отрегулируют хронометраж переключения сигналов светофора,

перенесут для удобства остановки общественного транспорта,

изменят некоторые дорожные знаки,

будут работать усиленные патрули.

Глава МВД пообещал, что более подробную информацию расскажут в Департаменте патрульной полиции.

Что известно о станции, где произошла авария

Станцию метро "Демеевская" начали возводить летом 2005 года, закончили – в 2009-м. Официальное открытие "Демеевской" состоялось через год – ждали окончания строительства остальных станций очереди. А само строительство не обошлось без приключений – в январе 2006-го во время выполнения работ обрушилась опорная стена и упал кран. Достроенные "Демеевскую", "Голосеевскую" и "Васильковскую" торжественно открыли 15 декабря 2010 года тогдашний глава столицы Александр Попов и премьер-министр времен Януковича Николай Азаров.

Перегонные тоннели между станциями "Демеевская" и Лыбидская" сооружались в пойме реки Лыбидь в 2008-2010 годах подземным способом в сложных горно-геологических условиях.

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