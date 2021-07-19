Подтоплены дороги, асфальт сходит пластами: последствия мощной непогоды в Киеве (видео)

В столице за полчаса выпала недельная норма дождя.
В Киеве в понедельник, 19 июля, произошла мощная непогода. Из-за сильного ливня улицы столицы затопило, некоторые из них вообще — превратились в реки.
Об этом сообщает ТСН.ua.
Так, на улицах Вышгородской и Кирилловской в Подольском районе столицы до сих пор стоит вода. Кроме того, на некоторых участках дороги на Вышгородской буквально пластами сходит асфальтовое покрытие.
На улице Кирилловской вода после ливня тоже медленно сходит. Однако из-за непогоды посреди трассы поломался один из автомобилей. Его владелец пытается затолкать транспортное средство.
В КГГА же сообщили, что за 30 минут непогоды в столице выпала недельная норма дождя.
Напомним, в Киеве затопило станции метро "Академгородок" и "Берестейская".