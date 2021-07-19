Подтоплены дороги, асфальт сходит пластами: последствия мощной непогоды в Киеве (видео)

В столице за полчаса выпала недельная норма дождя.

В Киеве в понедельник, 19 июля, произошла мощная непогода. Из-за сильного ливня улицы столицы затопило, некоторые из них вообще — превратились в реки.

Об этом сообщает ТСН.ua.

Так, на улицах Вышгородской и Кирилловской в Подольском районе столицы до сих пор стоит вода. Кроме того, на некоторых участках дороги на Вышгородской буквально пластами сходит асфальтовое покрытие.

Поваленные деревья и уничтоженный асфальт Киев затопило из-за сильного ливня

На улице Кирилловской вода после ливня тоже медленно сходит. Однако из-за непогоды посреди трассы поломался один из автомобилей. Его владелец пытается затолкать транспортное средство.

В КГГА же сообщили, что за 30 минут непогоды в столице выпала недельная норма дождя.

Напомним, в Киеве затопило станции метро "Академгородок" и "Берестейская".

Также Киев накрыла гроза, начался ливень.

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