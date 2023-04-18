Подтвержден каннибализм и обломки в черепе: испытания войной проходят и украинские животные

На Киевщине выхаживают животных, искалеченных войной, а это около трех сотен собак и семь десятков кошек. Находит их Зоопатруль — именно так называют себя спасатели, работающие на деоккупированных территориях и даже серых зонах. Хвостатых подлечивают и социализируют и подыскивают для них новых хозяев, говорится в ТСН.

Маленькую Теззи прививают, а заодно и чипируют, если она потеряется, то за ним можно будет найти. Манипуляции бесплатно проводят столичные ветврачи. Большинство животных увезли с деоккупированных территорий Украины и серой зоны. Спасение хвостатых – дело опасное. Недавно автомобиль зоопатруля повредило в Херсоне во время прилета. Под пулями россиян работали волонтеры и в прошлом году в Киевской области. “Мы ехали в киевском направлении из Бишева и попали под очень сильные обстрелы. Нашу машину прямо из пулемета начали обстреливать”, – рассказывает руководитель центра спасения, эвакуации и реабилитации животных-инвалидов Алексей Журба.

Несмотря на опасность, Алексей с помощниками дело не оставляют. Среди спасенных Азик, его военные вывезли из района "Азовстали" тощим и без сознания. “Азик у нас весил около 13-14 кг. Сейчас его живой вес до 32 кг”, — говорят зоозащитники.

Пес Азик

Азик до сих пор боится взрывов. Живет в отдельном вольере, чтобы не навредил другим. “У него есть подтвержденный каннибализм. Он при голодовке может есть себе подобных. Так они выживали”, – рассказывают в центре.

Непростая история и у 5-летнего Адмирала из Чернобаевки. Пес не видит, жил на блокпосту с нашими военными. "Мы, когда его привезли, у него была очень сильная контузия. Он не слыхал. Он ходил по кругу”, — рассказывают волонтеры.

Адмирал

Медики Адмирала подлечили, и теперь он живет почти полноценной собачьей жизнью. "Он любит гонять кошек, а так он – лапочка", – уверяет Алексей.

Чудом выжила и Хэппи на деоккупированной Киевщине. У собачки были переломы и в черепе – то ли пуля, то ли обломок от снаряда. "Мы достать не можем, потому что там очень черепномозговая коробка хрупкая", — объясняют ветеринары.

Хеппи

Несмотря на пережитое, Хеппи очень любит людей, как и Линда, у которой нет лапки. "Когда ребята проводили разминирование, она попала на растяжку, — рассказывают спасатели животных.

Линда

Есть здесь и собаки – на колясках, а еще выхаживают в центре спасения и отверженных котиков. Среди счастливчиков также свинки Пепа и Пипа, эвакуируемые из бахмутского направления.

У всех животных только самые лучшие корма. С едой, как правило, помогают благотворители. Ведь, в частности, для собак, пищи нужно очень много. "Это примерно 7-10 мешков 10-килограммового корма. Также не нужно забывать, что для животных нужно и специальное питание. Где-то в месяц выходит тонна-тонна 200 корма”, — заключает фундрайзер центра Полина.

Жители центра под постоянным наблюдением ветеринаров – их здесь лечат, прививают, стерилизуют и социализируют. Дальше ищут хозяев и преимущественно за границей, ведь здесь понимают – пока идет война, животные снова могут оказаться на улице. Единственные, кого не готовы отдать — это свинки Пепа и Пипа, потому что слишком прикипели к своим хрукающим любимицам. “Животные это не только мясо. Это любовь”, — говорят волонтеры.

Работает зоопатруль: в Киевской области спасают животных, которых искалечила война

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