Подумали о бомбе: жители дома, где произошло нападение на косметологический центр, рассказали о происшествии

Подумали о бомбе: жители дома, где произошло нападение на косметологический центр, рассказали о происшествии

На возгорание направили сразу три пожарных автомобиля, потому что салон расположен в жилом доме.

Из-за дерзкого нападения на центр медицинской косметологии во Львове правоохранители разыскивают двух мужчин. Они накануне вечером ворвались в помещение в центре города, распылили газовый баллончик, повалили работниц на пол, а потом еще и подожгли салон.

Об этом говорится в ТСН.16.45.

Все произошло за полчаса до закрытия, клиентов уже не было. В помещение забежали двое в медицинских масках, выключить свет, распылили газовый баллончик, работниц повалили на пол. По словам пострадавших, нападающие забрали ценные вещи, в том числе мобильные телефоны. Убегая грабители бросили зажигательную смесь, которая вызвала пожар и сильное задымление. До прибытия спасателей работницы и свидетели пытались потушить огонь огнетушителями, останавливали автомобиль и просили о помощи.

«На момент прибытия почти на выходе находился один из работников данного помещения, соответственно, наши работники помогли выйти ей на свежий воздух, где дальше ее осмотрели медицинские работники. Площадь горения составила около 20 метров квадратных, горели вещи, которые были в самом помещении и медицинское оборудование», — отметил представитель ГУ ГСЧС Львовщины Виталий Туровцев.

На возгорание направили сразу три пожарных автомобиля, потому что салон расположен в жилом доме, поэтому могла быть угроза для жителей. Люди говорят испугались, потому что видели густой дым и точно не знали, что произошло. «Слышала, что гремело что-то, а что не знаю и стекло улетело. Дым был, полиция была, пожарная была, все было», – говорит жительница дома.

«Сейчас такое беспокойное время и о бомбе подумали. Испугались, потому что не поняли, нам ничего не сообщили», — отмечает жительница дома.

В экстренной помощи сообщили ТСН, что у одной из женщин были резаны раны руки, у другой острая реакция на стресс, но от госпитализации они отказались.

Сегодня очевидно, чтобы оценить ущерб в салон приходило руководство, но общаться с журналистами они не захотели. Мол все вопросы в полицию, но и там не многословны. Говорят, производство открыли по факту хулиганства. Больше подробностей не рассказывают, мол общаются со свидетелями и просматривают видео с камер наблюдения.