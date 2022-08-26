"Подвешенная услуга": во Львове начали проект, чтобы поддержать тех, кто в этом нуждается

Во Львове теперь можно оплатить кофе, носки или билет в музей и оставляете его на специальной доске в заведении, а другой человек благодаря этому сможет бесплатно воспользоваться услугой или выбранным товаром.

К инициативе «Подвешенная услуга» во Львове присоединились уже более двадцати локаций – это рестораны, магазины, музеи, филармония и океанариум, говорится в ТСН.

В одном из кафе в центре города разные поколения львовян пьют кофе уже полвека. У барной стойки доска – здесь открытки с пожеланиями и так называемым «подвешенным» кофе, оплаченным незнакомцами.

«Такой кофе я буду вспоминать сидя в окопе, слава Украине. Кофе супер», — господин Мирослав зачитывает открытку военного, которому так пришелся по душе здешний кофе, что он решил и еще кого-то угостить.

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А еще одному магазину «подвешивают» уже яркие фирменные носки. «У нас есть ящик с «подвешенными носками» и мы в своем «Инстаграмме» сообщаем, что у нас появились такие пары, в таком размере и люди могут прийти и взять без проблем», — говорит работница Мария.

Украинцы, говорят в магазине, к такому не привыкли и часто стесняются, беря подарок от незнакомцев.

Традиция подвешивания вещей зародилась еще десять лет назад в Италии. Именно здесь придумали пить один кофе, а платить за два, чтобы человек в затруднении тоже мог попробовать. И впоследствии идея отправилась по миру.

«Это момент взаимоподдержки друг с другом, поэтому мы придумали, что не только кофе. Это может быть поход в музей с детьми или без, в Шевченковскую рощу, в филармонию билет или органный зал», — говорит руководитель управления туризма Львова Кристина Лебедь.

К инициативе приобщилось более двадцати локаций, говорят в центре туризма. Найти все локации можно на сайте городского совета. И – либо подвесить услугу либо воспользоваться ею.

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