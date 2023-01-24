Подвигается на конец весны: почему РФ постоянно откладывает новое наступление

Месяц назад и Украина, и западные разведки говорили о вероятном наступлении РФ в конце января-феврале. Сейчас уже обсуждается время наступления как конец весны.

Почему новое наступление Кремль постоянно откладывает, рассказал военный эксперт Олег Жданов в интервью ТСН.ua.

По его словам, сроки наступления "сползают" до мая, потому что Россия оказалась неспособна быстро и эффективно отмобилизовать и построить какую-то ударную группировку.

"Они постоянно сталкиваются с трудностями. Мобилизационная система России может пропускать через себя где-то 120-140 тыс. человек, не больше. Почти четыре месяца они собирали 300 тысяч. С 5 января они снова начали разносить повестки. Фактически идет мобилизация второй волны, о которой они даже боятся официально объявить. Но военкоматы гребут народ и они собираются набрать 500 тыс. Но это еще полдела", – отметил Жданов.

Эксперт обратил внимание на другую важную проблему в российской армии – обеспечение техникой.

"Да, личный состав они набрали. А вот снять с хранения те десятки тысяч танков, бронемашин оказалось огромной проблемой. Эта техника сохранялась ненадлежащим образом. Для того, чтобы их поставить в строй, нужно ремонтировать на предприятиях, а не в полевых условиях.

Поэтому сроки постоянно сдвигаются. И даже сейчас, когда через неделю начнется последний месяц зимы, мы не говорим о формировании ударной группировки со стороны войск РФ. Пока Россия насыщает свои войска вдоль границы личным составом", – пояснил он.

По информации Жданова, в среднем россияне привозят на территорию Украины 2-2,5 тысячи своих военных каждый день. Количество российских войск на территории Украины уже достигает более 300 тысяч, включая Крым. Но ударной группировки нет, заверил эксперт.

Новое наступление РФ: что известно

Напомним, в декабре 2022-го главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный предупреждал, что Россия накапливает людей и оружие для нового наступления. Генерал заявлял, что это наступление "может состояться в феврале, в лучшем случае в марте, в худшем — конце января". По его данным, оккупанты либо снова нападут на Киев с севера, либо будут наступать на Донбассе или на юге.

Куда россияне бросят все свои силы, и когда произойдет это наступление – мнения экспертов разделились.

По мнению военного эксперта Олега Жданова, наиболее вероятно, что россияне продолжат бросать все силы для захвата Донецкой области.

Экскомандир полка "Азов" Максим Жорин считает, что в 2023 году россияне рассматривают для наступления три сценария – "или Харьковская область, или Киевская область, или даже западные области".

Военный эксперт Михаил Самусь не исключает, что россияне повторно нападут именно 24 февраля – в годовщину вторжения.

Военный эксперт Сергей Грабский отмечает, что в рамках нового наступления враг может активизироваться в Донецкой, Луганской и Запорожье, однако для Киева угрозы на ближайшие полгода нет.

Военный аналитик Алексей Гетьман предположил, что пока ни у РФ, ни у Украины нет сил для того, чтобы сделать полномасштабное наступление.