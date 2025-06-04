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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Эксклюзив ТСН
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Время на прочтение
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"Подводная фура" и мастера: Сеть взорвалась мемами после атаки СБУ на Крымский мост

В Сети украинцы отреагировали на спецоперацию СБУ и уничтожение Крымского моста.

Крымский мост

Крымский мост / © Associated Press

После громкой атаки СБУ на Керченский мост соцсети взорвались волной мемов. Украинцы уже традиционно с юмором и творчеством осмысливают новую спецоперацию.

Реакции соцсетей собирала корреспондент ТСН Наталья Ткачук.

От спецоперации на российских военных аэродромах — до Крымского моста. Служба безопасности Украины снова подарила пользователям соцсетей тему для творчества. Третий день лета и третья по счету атака СБУ на Крымский мост.

«Бог любит троицу» — шутят пользователи соцсетей. И сравнивают подрыв Крымского моста с уже известной спецоперацией «Паутина», где были задействованы фуры для доставки дронов.

Мем про Крымский мост / © ТСН

Мем про Крымский мост / © ТСН

Так же, представляют пользователи соцсетей, могли доставлять и взрывчатку под водой под опоры моста.

Мем про Крымский мост / © ТСН

Мем про Крымский мост / © ТСН

И эти «ударные машины» могли выглядеть вот так с аквалангом.

Мем про Крымский мост / © ТСН

Мем про Крымский мост / © ТСН

Или вот так — в виде фуры-субмарины.

Мем про Крымский мост / © ТСН

Мем про Крымский мост / © ТСН

Рассматривают и варианты, как эта машина могла добраться до места подрыва: «Начало спецоперации СБУ — фура погружается под воду в Житомире, дном добирается до Крымского моста и результат можете видеть на видео, которое сегодня обнародовала СБУ».

Мем про Крымский мост / © ТСН

Мем про Крымский мост / © ТСН

Публикуют и фото агента, который якобы выполнял операцию.

Мем про Крымский мост / © ТСН

Мем про Крымский мост / © ТСН

Представили главу СБУ и за рулем подводной фуры, уничтожающей Крымский мост.

Мем про Крымский мост / © ТСН

Мем про Крымский мост / © ТСН

А так по мнению пользователей соцсетей глава СБУ планировал спецоперацию.

Мем про Крымский мост / © ТСН

Мем про Крымский мост / © ТСН

Подрывником Крымского моста, предполагают создатели мемов, мог быть и Кирилл Буданов. По Сети разлетелось вот это фото главы ГУР якобы перед погружением.

Шутки-шутками, а украинцы уже делают ставки, какая цель может быть следующей. Прогнозируют, что фура СБУ с тонной тротила завтра доберется хоть до российского космического корабля. И просят на останавливаться — и сделать еще один подарок уже на Троицу.

Также напомним, что в воскресенье, 1 июня, Служба безопасности Украины провела беспрецедентную спецоперацию в тылу России. Украинские дроны поразили цели на четырех российских аэродромах — «Белая», «Дягилево», «Оленья» и «Иваново». В результате атаки было уничтожено 34% носителей крылатых ракет.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео:

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