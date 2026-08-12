Подземные "энергоострова" и свет из мусора: как два украинских города готовятся к зиме (фото, видео)

ТСН узнала, как города готовятся к зиме / © ТСН

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Украинские города прямо сейчас создают собственные энергетические хабы и строят подземные «энергоострова».

А в Виннице вообще нашли уникальный рецепт выживания: там децентрализовали энергетику силами ІТ-специалистов, которые одновременно отремонтировали старые дырявые крыши многоэтажек.

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Впрочем, пока местные инициативы «готовят сани летом» — им буквально связывают руки бюрократия и парадоксальные тарифы. Почему тем, кто делает страну энергонезависимой, приходится работать в убыток?

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Корреспондентка ТСН Ирина Кондрачук объехала центр и запад страны и привезла опыт, который стоит принять во внимание остальным регионам, в том числе и столице.

Хмельницкий: производство энергии из мусора и тупиковая ситуация с тарифами

ТСН на свалке, которая не пахнет. Журналисты приехали в Хмельницкий — город, где свалочный газ уже много лет превращают в электричество. И в то же время это исключает возможность возгорания мусора.

«Здесь пробурено более 100 скважин. Добывается свалочный газ, и эта электроэнергия продается в общественную электросеть», — рассказывают на предприятии.

В Хмельницком на газе с 2003 года работают также когенерационные установки городских котельных. На данный момент их уже 25 — общей мощностью 13 мегаватт.

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«Эта электроэнергия, которую мы поставляли, позволяла обеспечивать электроэнергией 100 домов», — отмечает заместитель мэра Хмельницкого, директор департамента инфраструктуры города Василий Новачок.

Подготовка к зиме в Хмельницком / © ТСН

Но, пожалуй, впервые за долгие годы здесь тихо. Сейчас когенерационные установки работают в основном в вечерние часы пик — когда потребление света максимальное и, соответственно, тариф на электроэнергию самый высокий. В остальное время вырабатывать киловатты из газа стало убыточно.

«У нас для населения газ стоит 7,50 грн за куб. Для бюджета — 16 с копейками. А для производства электроэнергии получается — 32 грн! Так уже с весны этого года. Это привело к тому, что тот рынок, который начал развиваться, просто умер», — отмечает Василий Новачок.

Тепловики объясняют: реальная стоимость гигакалории тепла почти вдвое выше той, которую платят потребители. Раньше этот убыток удавалось покрывать именно за счет продажи электроэнергии, произведенной на когенерационных установках. Но весной государство отменило льготный газ для таких установок в тыловых регионах, и топливо подорожало почти вдвое.

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Винница: бюрократия, заблокированные счета и подземные «энергоострова»

О том, что парадоксальные тарифы являются проблемой и для других городов, говорили в соседней Виннице на Энергофоруме. Сюда съехались тепловики из областных центров и районных городков, чтобы понять, как успеть выполнить планы по обеспечению устойчивости к зиме.

«В городе Виннице с 2022 года у нас есть определенный план и сценарий того, как мы переходим от краткосрочных быстрых шагов к развитию и комплексной стратегии понимания, как должно строиться развитие автономности и независимости в энергоснабжении», — отмечает заместитель мэра Винницы Роман Фурман.

Подготовка к зиме в Виннице / © ТСН

Помимо цен на газ, тепловики бьют тревогу из-за бюрократии (в частности, постановления № 1512, согласно которому цены при закупках должны проверяться трижды), а также из-за старых долгов и многомиллионных штрафов от «Нафтогаза». Счета как минимум шести десятков теплоэнергетических компаний по стране в настоящее время заблокированы и арестованы.

«Это неправильно. С одной стороны, процедура должна быть прозрачной, у нас должна быть возможность проверить правильность цен. Но с другой стороны, она не должна затруднять реализацию проектов, особенно сейчас, когда перед нами стоит задача подготовки к новому отопительному сезону», — предупреждает эксперт по централизованному теплоснабжению общественной организации «Экоклуб» Михаил Лукьяник.

Чтобы избежать коллапса, в Виннице (где теплоэнергетика является прибыльной) к следующей зиме начали готовиться сразу после завершения предыдущего сезона. Специалисты заменяют изношенные трубы на новые, предварительно изолированные, чтобы тепло не терялось по пути, и устанавливают более 90 индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) в домах. В перспективе — запуск тепловых насосов на котельных, что позволит экономить до 15% газа.

Кроме того, пять когенерационных установок, предоставленных донорами, полностью покрыли собственные потребности предприятия. Сами котельные соединены высоковольтными кабелями под землей в «энергоостров». В случае блэкаута система будет работать изолированно, не давая сетям отключиться.

«Благодаря поддержке городского совета и финансированию нам удалось в довоенные годы перейти от роли потребителя к роли производителя электроэнергии», — говорит генеральный директор КП «Винницагортеплоэнерго» Максим Билык.

ІТ-специалисты отремонтировали крыши «хрущевок» для установки солнечных панелей

К нестандартным решениям прибег и местный бизнес. Один из ІТ-парков Винницы функционирует за счет аренды офисных помещений. Чтобы удержать клиентов, предприниматели решили организовать собственное энергоснабжение.

«Поскольку площадь нашей крыши была недостаточной, мы решили взять в пользование крыши соседних домов и, соответственно, установить там солнечные панели», — рассказывает директор компании ІТ-парка Анатолий Мисков.

Однако крыши соседних «хрущевок» нуждались в капитальном ремонте. Сделка оказалась взаимовыгодной: вместо дырявого рубероида сотрудники ІТ-компании уложили на крыши светлую итальянскую мембрану с гарантией на 15 лет.

«Был рубероид, крышу латали кусками, вода просачивалась до первого этажа. Благодаря взаимодействию с городским советом и управляющими компаниями мы убедили жильцов. Полтора миллиона гривен пятиэтажка самостоятельно точно не собрала бы», — объясняет Анатолий Мисков.

В Виннице действует программа софинансирования ремонта жилого фонда (70% выделяет город, 30% — жители), но это первый случай, когда долю жителей полностью покрыл бизнес.

Общая мощность генерации на трех крышах — до 40 тысяч киловатт в месяц (треть потребностей ІТ-парка). Чтобы энергия не терялась зря в солнечные дни, компания установила аккумуляторы емкостью 1 мегаватт. Ремонт одной крыши обошелся в 1,5 млн грн, а каждый киловатт мощности — еще по 20 тыс. грн, однако это оказалось значительно дешевле, чем сжигать дизельное топливо в генераторах.

Что обещают чиновники

То, что будущее предприятий — за собственным производством, доказывает и Хмельницкий. Местные тепловики отмечают: несмотря на заявленную готовность, для выполнения плана устойчивости пришлось задействовать все накопленные ресурсы. Компенсация из местного бюджета не покрывает и половины долговой ямы, поэтому для выплаты зарплат работникам пришлось взять кредит на 17 миллионов гривен.

В правительстве же обещают внести изменения в законы и постановления, которые упростят закупки, разморозят счета теплоснабжающих компаний, а в перспективе — позволят пересмотреть тарифы в бюджете на следующий год.

Ведь только так подготовка к отопительному сезону перестанет напоминать бег с препятствиями, где вместо барьеров — циклы проверок, нерентабельные тарифы и заблокированные счета.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: АД В ЗАПОРОЖЬЕ! 7 ПОГИБШИХ! В ТЦК выявили тысячи незаконных решений | ТСН 20:00 11 августа

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