Подземные "города" россиян в Украине: эксперт назвал оружие, которое разрушит крепости окупантов

На оккупированных территориях вблизи линии боестолкновения россияне по состоянию на конец прошлого года построили более 6 тыс.км инженерно-фортификационных сооружений. По неофициальным данным, в их окопах проведен свет, развернуты госпитали и даже бани. То есть линии обороны россияне превратили в целые подземные города.

Как сообщал DeepState, самыми укрепленными областями являются Запорожская и Донецкая, где россияне построили 1869 км. и 1865 км. таких сооружений соответственно.

"Укреплена и Луганщина — 1140 км. Враг понимал, что летнее контрнаступление может произойти и там, поэтому срочно копал на высотах за рекой Красная. Примечательно, что понимал, но не верил так как в Запорожье. На Херсонщине посчитано 886 км/ ИФС. основном вдоль Днепра — от Новой Каховки до Геройского. В самом же Крыму не так много накопано, всего 265 км. Почти все фортификации у перешейка", — приводит данные DeepState.

Что помогло оккупантам построить подземные города и чем их можно разрушить, чтобы прорвать эту оборону – об этом в комментарии для ТСН.ua выразил свое мнение военный эксперт, бывший пресс-секретарь Генштаба ВСУ Владислав Селезнев.

"Россияне умеют очень хорошо использовать нормативные документы по технике и технологии для строительства в частности инженерных и фортификационных сооружений. Фактически, строго следуя им, они строили по всем правилам", — говорит Селезнев.

И добавляет: "Хорошо защищенные окопы, траншеи, переходы, долговременные огневые точки – это результат того, что российские оккупанты, используя в том числе возможности подрядных гражданских организаций, имели время и ресурсы для создания таких сооружений. Не отвлекая для этого личный состав. В этих сооружениях мощные перекрытия, которые трудно разрушить нашей артиллерии. Они в этом смысле являются перфекционистами, строго соблюдающими требования".

Украина строит линию обороны

По словам Селезнева, сейчас по всем направлениям украинские силы обороны строят соответствующие укрепления.

"Такую же миссию пытаются реализовать и украинские силы обороны. Обратите внимание, насколько тщательно к этим вопросам относится генерал Наев со своими офицерами, чтобы создать тысячу километров инженерных фортификаций. Все это должно быть создано в кратчайшие сроки. Летняя наступательная кампания украинских сил обороны на Запорожском направлении продемонстрировала следующее: несмотря на современные технологии, современное вооружение, окопы и блиндажи выполняют ключевую миссию. Берегут жизнь наших военнослужащих и максимально замедляют продвижение вражеских войск", — говорит бывший пресс-секретарь Генерального штаба.

И добавляет: "Много времени было потеряно. Почему не было создано ранее таких сооружений на территории Черниговской и Сумской областей? Ответов нет. Украинская армия не совершенна, она нуждается в определенных трансформациях".

Чем можем разрушать мощные сооружения врага

На этот вопрос Владислав Селезнев отвечает так: "Чем больше боевая часть того или иного средства огневого поражения, тем разрушительнее она по отношению к инженерным и фортификационным сооружениям. Обратите внимание, что враг часто использует не только ФАБ-250 (авиационная бомба фугасного действия) Ред.), но и ФАБ-500, ФАБ-1000, даже ФАБ-3000.То есть 3 тонны взрывчатого вещества, которые разрушают на десятки метров. То есть мощные дальнебойные высокоточные бомбы являются актуальными. Современный мир все чаще демонстрирует, что в инженерных фортификациях на самом деле можно долго сопротивляться".

Упреки и "зубы дракона": что известно

В последнее время в соцсетях появилось немало сообщений, где украинцы упрекают военное руководство из-за того, что наша линия укрепления, якобы, крайне слаба.

В свою очередь, в конце прошлого года военные отчитывались, что на северных границах завершают вторую полосу обороны. В пяти северных областях Украины в 20-километровой зоне устанавливали противотанковые бетонные заградительные элементы – так называемые "зубы дракона".

Решение об укреплении оборонительных рубежей с несколькими полосами инженерных заграждений и минных полей принимала Ставка Верховного главнокомандующего.

И днем и ночью сюда везли бревна. Их нужно много, потому что древесина лучше всего задерживает обломки снарядов. Для большей защиты все – вкапывали в землю. Огневые позиции укреплялись бетонными конструкциями.

Инженеры уверены – в таких блиндажах наши военные могут находиться длительное время.

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