Подземные поиски: во время тренировок в Одесских катакомбах спасатели и спелеологи обнаружили артефакт с позапрошлого века

Подземные поиски: во время тренировок в Одесских катакомбах спасатели и спелеологи обнаружили артефакт с позапрошлого века

Одна из групп поисковиков обнаружила в подвалах детскую игрушку-обезьянку.

В Одесской области состоялись первые учения в катакомбах спасателей ГСЧС совместно со спелеологами. В подземных лабиринтах разыграли сразу три внештатные ситуации, связанные с поиском людей. Спасательная операция была максимально приближенной к реальной.

О том, как происходят поиски людей под землей, говорится 4 сентября в сюжете ТСН.19: 30.

Утром на окраине села Ильинка крестьяне видят двоих детей. Они идут в сторону лесного массива к берегу лимана, а затем — исчезают под землей. Выйти наверх не могут, потому что фонари разряжаются. Им нужна срочная помощь. По такой легенде начинается поисковая операция с участием полусотни спасателей и спелеологов.

Как пояснил представитель ОО "Клуб Поиск" Игорь Грек, для розыска карту местности делят на квадраты, каждый из которых прочесывает отдельная группа. Шаг за шагом спасатели проходят подземными коридорами, заглядывая в маленькие щели на каждом метре, и сверяют маршрут поисков с картой.

К поиску под землей впервые привлекают собак. Они еще никогда не искали людей в таких условиях — стопроцентная влажность и сквозняки быстро уничтожают запахи, но Стелла берет след. И в конце концов находит "потерянных" детей.

Пока шли поиски, спасатели получили телефонное сообщение — люди находятся под землей рядом с сельским колодцем и им нужна помощь.

Согласно этой легенде поисковикам нужно спуститься в подземелья с помощью вертикального снаряжения. Наряду со взрослыми пропавших ищут и юные исследователи. Подросткам удалось выполнить задание — даже вдвое быстрее нормы.

Третья задача — разбор завалов. Якобы произошел обвал породы и людям нужна помощь. К слову, все задачи на учениях были основаны на реальных событиях.

Как рассказал заместитель начальника ГУ ДСНС в Одесской области Николай Яловой, случаи исчезновения людей в катакомбах случаются ежегодно два-три раза. "Это группы организованные и неорганизованные, где-то подростки, где-то люди не совсем адекватные приходят, теряются", — рассказал он.

Не обошлось во время тренировок и без приятных неожиданностей. Во время поисковой операции одна из групп нашла интересный артефакт — детскую игрушку-обезьянку. Этой кованой фигуркой дети играли в конце 19 века и, вероятно, также любили спускаться в катакомбы.

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