Подземные школы, метро и антидроновые коридоры: как в Украине прошел День знаний в условиях войны (фото, видео)

В Украине начался учебный год / © ТСН

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В подземных школах и убежищах, с вынужденными перерывами из-за воздушной тревоги или в дистанционном формате — у украинских школьников начался новый учебный год.

В некоторых случаях детям придется добираться до школы по специальным антидроновым коридорам, а кому-то — проводить в убежищах по несколько часов подряд.

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Корреспонденты ТСН из разных регионов Украины расскажут, в каком именно формате дети встретили этот День знаний.

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Запорожье: игра вместо линеек и 20-я подземная школа

1 сентября в Запорожье начался с звука сигнала воздушной тревоги. Но даже в подземных укрытиях сегодня царит настоящий праздник: здесь и праздничные букеты, и первый звонок.

Собрать всю школу вместе невозможно — война диктует свои суровые правила. Поэтому первый звонок звучит в несколько этапов: одни классы уже празднуют, другие только готовятся укрыться. И, конечно же, никаких торжественных линеек под открытым небом. Вместо них в учебных заведениях педагоги предлагают ученикам интерактивные игры.

«Сейчас состоится праздник для первоклассников и девятиклассников, и у них пройдёт соревнование за первый звонок. Затем мы с радостью встретим учеников 2-х, 3-х и 4-х классов. Они будут искать первый звонок, потому что он неожиданно исчезнет!»— рассказывает директор запорожской гимназии № 94 Виктория Яковлева.

В Запорожье впервые сели за парты почти 3 тысячи первоклассников. Всего в этом году в городе будут учиться 35 тысяч школьников. Уроки будут проходить в бомбоубежищах. Именно сегодня здесь открыли уже 20-ю подземную школу, где дети смогут полноценно учиться очно.

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Харьков: 10-я подземная школа и обучение в три смены

В Харькове уже не первый год подряд Первое сентября отмечают глубоко под землей. К новому учебному году в городе построили ещё одно безопасное пространство — это уже 10-я подземная школа.

Тому, что придётся каждый день ходить в настоящую, а не онлайн-школу, радуются как первоклассники, так и выпускники.

«Я хочу учиться именно в школе, мне это нравится!»— признается ученица 1-го класса Ульяна Болдырева.

«Мы с нетерпением ждали открытия этого помещения, чтобы иметь возможность учиться очно. Мы — выпускники, нам нужно качественно готовиться к НМТ»,— добавляет ученица 11-го класса Стелла Сусликова.

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«Сегодня на это существует огромный спрос, огромное количество детей действительно нуждается в очном обучении»,— отмечает директор Харьковского лицея № 24 Валерий Колесник.

Эта недавно построенная подземная школа будет работать в три смены — здесь будут учиться около тысячи детей. Чтобы все школьники Харькова могли учиться по смешанной системе, городу необходимо построить ещё как минимум 10 подземных школ, а для полного перехода на очное обучение — в три раза больше.

«Сегодня начали работу 24 безопасные локации — это уже 10 настоящих подземных школ и 7 станций метро. Нужно продолжать строительство»,— подчеркнул мэр Харькова Игорь Терехов.

Всего в этом году в Харькове в первый класс пошло около 5 тысяч детей.

Днепр и область: праздник в укрытиях и проблемы прифронтового Никополя

В Днепре каждая школа выбирала свой собственный формат празднования. В некоторых учебных заведениях торжественные мероприятия для первого и девятого классов организовали непосредственно в укрытиях под лозунгом: «Это нас не сломит и не сломило! Всё будет хорошо!».

В некоторых школах первоклассников приветствовали накануне — 31 августа. Чтобы избежать опасного скопления людей, для каждого класса было назначено свое четко определённое время, ведь массовые собрания возле школьных дворов строго запрещены.

В этом году 88% школьников в Днепре будут учиться очно или в удобном смешанном формате — это на 5% больше, чем в прошлом году. Этот показатель вырос прежде всего благодаря дополнительно оборудованным убежищам.

«Очень ждал! Я всю жизнь мечтал об этом — увидеть одноклассников, общаться, дружить!»— делится эмоциями один из днепровских первоклассников.

«Мы с нетерпением ждали, когда же откроется школа и дети смогут учиться офлайн. Ведь это чрезвычайно важно — социализироваться»,— добавляет мать школьника.

А вот в прифронтовых общинах Днепропетровской области ситуация гораздо сложнее. В частности, в Никопольском районе 70% школ вынуждены предлагать ученикам исключительно дистанционное онлайн-обучение.

Одесса: линейки в фойе и укрытия для 90% школ

Для одесских школьников первый звонок сегодня также прозвучал в помещениях — под надежной защитой укрытий. В школах города в этом году полностью отказались от традиционных уличных линеек. Для первоклассников и девятиклассников их провели в фойе, актовых залах или непосредственно в бомбоубежищах. Для остальных учеников — в учебных кабинетах.

«У нас есть просторное укрытие… Поэтому мы планируем продолжать обучение даже в самые сложные времена»,— подчеркивает директор Одесского лицея № 82 Наталья Костикова.

Новый учебный год в Одессе начали около 83 тысяч школьников. Из них более 5,5 тысяч — первоклассники. Эта цифра с каждым годом уменьшается: ещё четыре года назад в первый класс в Одессе пошли почти 11 тысяч детей.

«Дочь знает: как только она слышит сигнал тревоги — она сразу спускается в бомбоубежище»,— отмечает мать первоклассницы Анастасия.

«Когда объявляется воздушная тревога, дети не идут в школу, они остаются дома и ждут отбоя, а уже потом идут на уроки»,— рассказывает мать школьницы Анна.

В Одессе из 120 школ 90 имеют собственные оборудованные укрытия, ещё 27 пользуются защитными сооружениями соседних учреждений. Дистанционно в городе работают лишь три учебных заведения.

Сумская область: «зеленые уроки», антидроновые коридоры и КАБы

1 сентября в школах Сумской области мало чем отличается от предыдущих военных лет. Нынешние пятиклассники даже не знают, что такое торжественная линейка на школьном дворе. Её заменили так называемые «зелёные уроки», когда каждый класс собирается после каникул на свежем воздухе, или же короткие встречи учителей и учеников в укрытиях.

Из соображений безопасности праздничные мероприятия были распределены по разным дням для разных параллелей, и для многих сумских школьников они прошли ещё в последние дни августа.

Когда раздаётся очередной сигнал тревоги, дети сплочённо укрываются в убежище:

«Мы чувствуем опасность, но при этом испытываем и счастье — ведь мы живы-здоровы и ходим в школу!».

«Хотелось бы, чтобы в один момент по громкоговорителям всем сказали, что война закончилась, и всё стало как раньше…».

В этом году Сумская область сильно страдает от ударов вражеских каберов, а над областным центром охотятся российские FPV-дроны. Из некоторых приграничных районов ученики добираются до учебных заведений через специальные антидроновые коридоры.

Поэтому вопрос о том, какой именно будет формат обучения, каждое учебное заведение Сумской области решало самостоятельно. В большинстве школ была введена смешанная форма обучения.

«Как добраться до школы и как доехать до школы — вот главная задача для нас в этом году. Да, количество дней очного обучения будет меньше, но всё равно большинство учебных заведений проводят занятия в смешанном формате. Потому что у нас 89% учебных заведений имеют укрытия»,— сообщает директор Департамента науки и образования Сумской ОГА Виктория Гробова.

Родители сумских школьников отмечают:

«Конечно, это тревожно, когда ты едешь в машине и снова раздается сигнал воздушной тревоги, а ты везешь ребенка на первый урок. Но мы хотим очного обучения, потому что дети должны общаться!».

В настоящее время в Сумской области оборудовано 13 подземных школ, ещё 7 планируется достроить до конца года. В то же время более 50 школ региона разрушены или повреждены настолько, что их придется восстанавливать с нуля.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ПЕРВОКЛАССНИЦЫ СПЯТ ПОСЛЕ ОБСТРЕЛОВ! Первые звонки в УБЕЖИЩАХ по всей стране!

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