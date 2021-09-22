Подземный переход в никуда: в Киеве ведется опасное строительство над линией метро

Подземный переход в никуда: в Киеве ведется опасное строительство над линией метро

Более полутора года назад в столичном районе Осокорки появился строительный забор, который перегородил жителям проход к метро.

Жители столичного микрорайона Осокорки жалуются на загадочное строительство, которое ведут на клочке земли посреди автомобильной развязки. Полтора года назад эту территорию обнесли забором, якобы, с целью замены теплосетей. Ограждение перекрыло людям проход к станции метро, а на самом участке до недавнего времени почти ничего не происходило. И вот теперь — зашевелилось. Строительство ведется прямо над тоннелем метро неглубокого залегания.

О том, кто и что строит на Осокорках, говорится 21 сентября в сюжете ТСН.19: 30.

Строительный забор просто в кольце автомобильной развязки на метро Осокорки появился в разгар жесткого локдауна весной 2020 года. Причиной земляных работ в объявлении было указано замену теплосетей, исполнителем было указано предприятие "Киевметрострой", которое, как выяснилось, не имеет никакого отношения к Киевскому метополитену. Зато использует очень похожий логотип — зеленую букву "М".

Невооруженным глазом видно — строительство масштабное. Уже забили сваи, укрепляют склон, копают котлован. И это все — над неглубоким тоннелем метро.

Как отметил заместитель председателя комиссии по резонансным застройкам КГГА Сергей Мельниченко, чтобы пересчитать количество нарушений, не хватит пальцев. Мол, здесь могли быть парковки, сооружения, которые можно легко демонтировать, но отнюдь не стационарные здания.

Киевляне помнят, чем может закончиться подобное строительство. Всего в 200 метрах от нынешнего строительного забора в 2007 году между станциями "Осокорки" и "Позняки" начали строить стоянку — в туннеле подземки появилась трещина. Поезда метро некоторое время не ходили, а для того, чтобы найти и залатать трещину, пришлось разрыть огромный котлован и откачивать воду.

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На стройплощадке отказываются общаться с журналистами, не дают объяснений и не показывают разрешительных документов. Приходится вызывать на место полицию.

Между тем удается выяснить, что Киевский метрополитен разрешения на это строительство не предоставлял. Бывший бенефициарный владелец компании-заказчика "Бизнес Аргумент" Борис Дробот по телефону объясняет, что здесь строится новый выход из метро с торгово-офисным центром на три этажа. Бизнесмен уверяет, что все согласования строительства были получены.

В Министерстве развития общин и территорий, которое обеспечивает формирование государственной политики в сфере архитектурного надзора, дали письменный ответ: строить вплотную к метро — нельзя, но у этого ведомства нет полномочий, чтобы остановить незаконную застройку. Это должна сделать Государственная инспекция архитектуры и градостроительства, которую только неделю назад создали на месте ликвидированной ГАСИ. В новом ведомстве на запрос ТСН пока не ответили.

Застройщик уверяет, что после завершения строительства, которое планируется через полтора года, у местных жителей снова будет прямой проход к метро. Если к тому времени, конечно, в подземке не произойдет ЧП.

Новости Украины: жители столичных Осокорков жалуются на загадочное строительство на автомобильной развязке

Автор: Тимофей Кощей

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