Поджег квартиру, чтобы скрыть преступление: в Житомире 22-летний парень убил женщину и ее 13-летнюю дочь

Поджег квартиру, чтобы скрыть преступление: в Житомире 22-летний парень убил женщину и ее 13-летнюю дочь

Злоумышленника уже задержали. Ему грозит пожизненное заключение.

Убийство, замаскированное под пожар — в Житомире задержали мужчину, которого подозревают в двойном убийстве. Следователи говорят: он поджег квартиру, чтобы скрыть расправу над семьей. Только потушили огонь, в доме нашли зарезанными мать и ее дочь-подростка.

Об этом говорится 6 сентября во сюжете ТСН.19:30.

Что загорелась квартира на 4 этаже, заметили соседи. Они и вызвали спасателей. Те начали тушить огонь и в квартире нашли мертвыми женщину 36-лет и ее 13-летнюю дочь.

Сначала спасатели думали, что обе угорели в огне. Но впоследствии следователи на телах обнаружили многочисленные ножевые ранения. Поэтому в полиции сразу заподозрили — вероятно пожар устроили, чтобы замаскировать убийство.

"Девушка и женщина погибли сразу на месте от ножевого ранения", — рассказал начальник Житомирской полиции Артем Лисогор.

Новости Украины: в Житомире мужчина поджег квартиру, чтобы скрыть двойное убийство

Главным мотивом преступления правоохранители считают ограбления. Ведь из дома исчезли все деньги и ювелирные изделия. Выяснилось, женщина в тот вечер была в кафе с друзьями. Домой вернулась поздно вечером и не закрыла входную дверь. Именно так, по версии следствия, преступник и попал в квартиру.

"Нападающий понимал, что женщина сама дома. Он ее отслеживал, готовился к преступлению. Зашел, увидел что она спит, начал собирать драгоценности. Сначала проснулась ребенок, потом женщина. Пока еще выясняется что именно было в квартире. В комнате, где спала женщина, высыпал ее вещи и поджег", — отмечает Лисогор.

А убежал нападающий на автомобиле убитой. Ее по камерам наблюдения зафиксировали аж в Ружинском районе — это почти в ста километрах. И уже там спецназовцы окружили подозреваемого и задержали. Молодому человеку 22 года. С жертвами знаком не был. В преступлении он сознался. Правда, говорит, шел только на грабеж.

"Я хотел просто вынести драгоценности. Убивать не планировал. Насколько мне было известно, там была только одна пьяная женщина. Ребенок мне нанес по спине ножевое ранение", — сообщил злоумышленник.

С погибшими мамой и дочкой прощались сегодня в местной церкви. Родные с прессой общаться не в состоянии. Знакомые и друзья — потрясены. Подозреваемого в убийстве суд оставил под стражей на 60 суток. Ему грозит пожизненное заключение.

Напомним, что в Ровно одному из 15-летних братьев-близнецов, которые напали с ножом на прохожую, выбрали меру пресечения в суде.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку