Поджог авто Лероса: нардеп рассказал, кто смонтировал скандальное видео, которое слили в Сеть

По словам Лерос, разговор якобы происходил в кабинете приближенного к мэру Киева застройщика Вадима Столара.

Кто поджег автомобиль нардепа Гео Лерос — правоохранительные органы взялись за самого депутата, известного постоянной критикой президента Зеленского и руководителя его Офиса Ермака. Лероса подозревают в планировании преступлений против самого себя. Эту активность ГБР и Нацполиции повлекло видео, опубликованное анонимным Телеграмм-каналом. На нем человек, похож на Лерос, принимает пакет с деньгами и обсуждает какие-то коррупционные разоблачения, которые планирует сделать публично. Лерос уже признал, что на видео он и объяснил, откуда взялись эти записи.

Об этом говорится 14 сентября во сюжете ТСН.19:30.

Записи, которые взялись расследовать ГБР и Нацполиция — это смонтированный ролик, который наложен голос анонимного комментатора, что трактует происходящее на видео.

На видео Гео Лерос берет с неизвестно чьих рук пакет. Все остальные присутствующие скрытые наложенным спецэффектом. В разговоре Лерос вспоминает о поджоге дома активиста Виталия Шабунина, который произошел в прошлом году, 23 июля.

"Подожгли дом Шабунина... Информация попала сразу в СБУ. Я просто переживаю, что если раньше сделать, оно испарится в никуда, надо дождаться сентября и сделать трехходовку", — говорил на видео Лерос.

Эти слова заинтересовали правоохранителей, которые теперь хотят выяснить, не говорилось ли здесь о мерседесе Лероса, что сгорел через месяц после этого.

Сам нардеп объясняет: на видео он, а в пакете действительно были деньги. Но, как он утверждает, снятое это видео было не в прошлом году, а значительно раньше, еще до депутатства. Все якобы происходило в кабинете приближенного к мэру Киева застройщика Вадима Столара, сейчас он — нардеп от ОПЗЖ.

Столар, объясняет Лерос, якобы по поручению Кличко выдавал наличные на художественные проекты. Ведь Лерос был внештатным советником мэра по вопросам культуры и занимался муралами. Почему муралист рассказывает меценату о планах разоблачить коррупцию в столичной мэрии, Лерос объясняет так: Столар был одним из его источников информации о коррупции в Киеве.

Новости Украины: Гео Лероса подозревают в планировании преступлений против самого себя

А вот о поджоге мерседеса на записях напрямую — ни слова. Хотя авто сгорело действительно в конце августа, за три дня до открытия сессии парламента. Лерос тогда действительно вышел на трибуну с обвинениями: но не столичной власти, а президента и его окружения. Инцидент он связал со своей политической деятельностью.

После этого Лероса исключили из фракции "Слуга народа". То, что это произошло именно из-за этого выступления, не скрывал глава президентской фракции.

Внефракционный Лерос продолжил регулярно заявлять с трибуны о возможных злоупотреблениях в президентском Офисе. Его последнее выступление, где бывший советник Зеленского требовал назвать виновных в провале спецоперации по задержанию вагнеровцев, прервал "слуга народа" Николай Тищенко. Он просто силой забрал микрофон и стащил коллегу с трибуны.

Кто сжег автомобиль нардепа-скандалиста, правоохранители до сих пор так и не выяснили.

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