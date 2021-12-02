Поедание вареников на скорость и пес, отличающий цвета: какие рекорд украинцы представили в этом году

Поедание вареников на скорость и пес, отличающий цвета: какие рекорд украинцы представили в этом году

Несмотря на локдаун в реестре в 2021 году, собрали 200 страниц, 500 рекордов и 1000 фотографий.

Поедание вареников на скорость, пес, различающий цвета, и наибольший размер натуральной груди — все это рекорды Украины. Их, и многие другие в этом году зафиксировали в Национальном реестре рекордов Украины. Издание книги за 2022 год – сегодня презентовали в Киеве, – говорилось в сюжете ТСН.19:30 1 декабря.

Несмотря на локдаун, в нем собрали 200 страниц, 500 рекордов и 1000 фотографий. Некоторые из них – снимали и ТСН.

К примеру, сильнейшие украинцы сдвинули с места самый большой в мире самолет — "Мечта". Украинцы плавали на спине, играя на флейте. Одновременно готовили наибольшее количество борщей по разным рецептам и поднимали штангу после тяжелой травмы — 260 килограммов одной рукой.

А еще – ели на скорость и отжимались от пола, разрисовывали забор и поднимались в горы, калы полотенца и садились на самый длинный шпагат. На презентацию книги — пришли и сами рекордсмены.

Впрочем, традиционно – больше всего в книге гастро-рекордов.

Чтобы попасть в реестр, нужно немного: уникальность и возможность измерить рекорд. Проект — партнер международной "Книги Гиннеса". Но, в отличие от него – не регистрирует совсем нелепых и опасных рекордов.

Достижение ТСН тоже попало в издание. Здесь – целый разворот, посвященный марафону ко Дню независимости – шестеро ведущих, сотни журналистов и 24 телеэфира подряд из разных областей страны. ТСН попала в книгу за рекорд "Наибольшее количество выездных выпусков новостей из разных регионов Украины в прямом телеэфире".

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