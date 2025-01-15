Поедет ли транспорт Киева во время тревог: стало известно, какие есть варианты

В Киеве рассматривают один из самых актуальных вопросов в городе – работу общественного транспорта во время воздушных тревог. Киев остался единственным городом в Украине, где работа городского транспорта во время российских атак останавливается.

За почти три года войны жители столицы подписали несколько петиций по поводу отмены этого решения. Ведь во время воздушной тревоги добраться с левого на правый берег просто невозможно, разве что нанимать такси за сумасшедшие деньги. Но, к сожалению, на все подписанные горожанами петиции город отвечал отказом, мол, ситуация по безопасности не позволяет этого сделать.

Новый глава КГВА Тимур Ткаченко в первые дни после своего назначения заявил, что работа общественного транспорта во время тревог – вызывает больше всего дискуссий в комментариях и сообщениях киевлян. Руководитель военной администрации пообещал, что город вернется к рассмотрению этого вопроса, а позже заявил, что даже уже нарабатывают некоторые варианты.

О каких вариантах идет речь, ТСН.ua расспросил начальника КГВА.

Тимур Ткаченко, начальник КГВА/Фото КГВА

Послушают активистов, но решение за Советом обороны

– Какие варианты работы транспорта наработаны во время воздушной тревоги?

– В первую очередь работаем над возможными вариантами решений по этому вопросу. При всем желании "запустить наземный транспорт", мы должны осознавать все риски безопасности. Прежде всего, следует четко зафиксировать, что Киев и киевляне были и остаются приоритетной целью для террористических атак страны-агрессорки. Для КГВА сохранение жизни граждан является приоритетом номер один.

Вместе с тем мы понимаем важность экономической стороны вопроса. Мы также понимаем психологический или ментальный аспект для граждан, которые не могут вовремя попасть на работу, в школу и т.д. Однако любые неосторожные и быстрые решения могут привести к трагедии, которую враг использует для устрашения.

Чтобы полностью учесть аспект безопасности, я обратился к ГСЧС и военным для предоставления соответствующих предложений. Также Департамент транспортной инфраструктуры КГГА, КП "Киевский метрополитен" предоставят свое видение решения проблемы.

Мы также отдаем себе отчет, что необходимо приобщить к работе и жителей столицы, ведь вопрос движения транспорта остается чувствительным для всех киевлян. Планирую встречу с ОО и активистами, являющимися авторами петиций на эту тему. Будет откровенный разговор. Вместе с тем важно, что любые решения будут основываться на реальной оценке рисков.

По меньшей мере, КГВА имеет видение изменений в обеспечении движения, но с усиленными мерами безопасности: определить маршруты с дополнительными остановками возле укрытий, возведение модульных укрытий по образцу Харькова, Херсона, Днепра. Также степень ограничения движения может зависеть от типа угрозы.

Замечу, что окончательное решение будет принято на Совете обороны Киева, учитывая все аспекты угроз и возможных мер противодействия.

Будет ли работать метро в Киеве во время воздушных тревог/Коллаж ТСН.ua

Поедут ли поезда метро по мостам во время тревоги

– Какие есть варианты для работы метрополитена во время воздушной тревоги?

– Сейчас есть два основных вопроса работы метрополитена во время тревог. Первое – движение на маршрутах по мостам через Днепр. Второе – работа наземных станций. К этому прилагается вопрос использования гражданами вестибюлей станций в качестве укрытий. Это требует отдельного комплексного подхода.

Относительно возможности возобновления движения: сейчас мы анализируем опыт Укрзалізниці, где приняты соответствующие меры безопасности, но удается обеспечивать непрерывное движение. Что касается конкретно движения по мостам через Днепр – будем опираться на мнение военных. Есть детали, о которых не могу говорить для всех.

Учтут опыт железной дороги

– Городская электричка работает во время тревоги, возможно, так должно быть и с метрополитеном?

– Решение о режиме движения городской электрички принимает Укрзалізниця. Кроме того, интенсивность движения на нагруженность электричек и поездов метро не идет ни в какое сравнение. А вы можете сказать, что придет в больную голову руководителей армии государства-террориста? Мы учтем опыт Укрзалізниці, но будем опираться на реальные прогнозы и моделирование профильных организаций.

Действительно, возможность движения городской электрички является аргументом в пользу восстановления полноценной работы метрополитена во время тревог. Но будем учитывать все стороны проблемы.

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