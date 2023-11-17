Поедет только спецтранспорт: почему до сих пор не открыли движение на Подольско-Воскресенском мосту в Киеве

Прошло больше месяца, как мэр Киева Виталий Кличко пообещал, что "в ближайшие недели" будет открыт проезд для автотранспорта по Подольско-Воскресенскому мосту. Некоторые киевляне уже ждут открытия, чтобы воспользоваться переправой, которая соединит Подол и Русановские сады. Но похоже, что пока планировать поездки рано.

Сайт ТСН.ua выяснял, что происходит сейчас на объекте и когда рассчитывать на долгожданное открытие.

Что осталось сделать на мосту

Завершает строительство первой очереди Подольско-Воскресенского мостового перехода строительная компания "Автострада". На объекте они работают с августа этого года.

За это время работники обустроили изоляцию бетонных поверхностей проезжей части и тротуаров на переправе, заасфальтировали автомобильную часть. Также возведена земляная насыпь для строительства подходов к мосту и устроены подпорные стенки, установлена система водоотвода.

"Все эти работы были выполнены за месяц. Нам осталось – установить мостовое барьерное ограждение и шумозащитные экраны. На изготовление всех материалов потребовалось до 3 месяцев. Мы подготовили индивидуальные проекты и сделали обмеры на месте – все данные передали заводам-производителям, проведена стопроцентная предварительная оплата заказа. Сейчас мы частями получаем барьерное ограждение, конечный срок поставки — 15 ноября. Также ждем поставки шумозащитных экранов, надеюсь производители нас не подведут", — рассказывает сайту ТСН.ua Максим Шкиль, основатель группы компаний "Автострада" .

Строители рассказали, когда закончат все работы на Подольском мосту/фото компании "Автострада"

Когда закончат все работы

Он добавляет, что компания планирует 25 ноября завершить все работы, которые должны были провести в рамках первой очереди строительства Подольско-Воскресенского мостового перехода.

"Барьерное ограждение мы закончим устанавливать 24 ноября, а 25 – шумозащитные экраны. То есть планируем 25 ноября завершить все работы на Подольско-Воскресенском мосту и объект может быть открыт. Но такое решение принимает исключительно заказчик строительства – КГГА", – отмечает Максим Шкиль.

Какие перспективы с достройкой моста

Запуск Подольско-Воскресенского моста соединит Русановку и Воскресенку с Подолом. А вот Троещине и Радужному массиву пока придется подождать.

Максим Шкиль отмечает, что Подольско-Воскресенский мост следует оценивать комплексно, когда он будет полностью завершен.

"Сейчас мы заканчиваем только его первую очередь. Я думаю, что комплексно завершить строительство Подольско-Воскресенского моста можно через 2-3 года, но уже после окончания войны. Во время войны никто не будет выделять средства на этот объект, потому что есть больше приоритетные вопросы, а после войны строительство обязательно будет реанимировано. Сейчас же можно доработать проектные решения, которые будут способствовать комплексной достройке объекта", – отмечает Максим Шкиль.

На мост через лужу

А вот жители Русановских садов с тревогой ждут открытия первой очереди Подольско-Воскресенского мостового перехода. Ведь именно по местным узеньким улочкам поедет весь транспорт – с моста и на него, а состояние здешних дорог совсем не идеально.

Потоп на улице Центральная Садовая/фото из группы Русановские сады, это Украина

Люди уже страдают от соседства с мостом, особенно в месте съезда с него на улицу Центральную Садовую. Это всего две узкие полосы дороги, где местами отсутствует тротуар. Именно на эту улицу будет выезжать транспорт с моста, а она уже стала превращаться в озеро после дождя.

"Когда в городе ливень – улица превращается в сплошную лужу. Воды больше всего в месте, где построен заезд на мост. Его сделали под наклоном и вся вода теперь стекает на улицу и даже подтапливает хозяйские подворья. Дождевой канализации там почему-то не построили", – говорят местные жители и публикуют кадры потопа в социальных сетях.

Они считают, что власти должны сначала привести улицу в порядок, а уже потом пускать по ней транспорт на мостовой переход. Поскольку показательное открытие моста никому не принесет пользы.

Мы поинтересовались в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА, планируется ли ремонт улиц на Русановских садах, которые будут примыкать к Подольскому мосту. Нам объяснили, что следует комплексно проанализировать ситуацию с привлечением специалистов и посоветовали направить соответствующий информационный запрос.

Для спецтранспорта и автобусов

В КГГА осторожны со сроками открытия автомобильного сообщения через Подольско-Воскресенский мостовой переход, отмечая, что оно "запланировано в текущем году".

Мост откроют только для автобусов и спецтранспорта/Коллаж ТСН.ua

Там подчеркивают, что через мостовой переход откроют именно "технологическое движение".

А это значит, что после завершения всех работ первой очереди строительства по Подольскому мосту смогут ездить только автомобили полиции, спасателей, скорой.

"Также по мосту будет курсировать общественный транспорт, чтобы наладить транспортное сообщение между левым и правым берегами столицы. Планируется запустить несколько автобусных маршрутов, а вот частный автотранспорт пока по мосту ездить не будет ", — рассказал ТСН.ua информированный источник в КГГА.

Тоже нам подтвердили и в Департаменте транспортной инфраструктуры.

"Сейчас идет процесс проработки и согласования транспортных маршрутов, которые могут курсировать через Подольский мостовой переход. Обнародовать их сможем только после согласования. После открытия движения, по мосту будет курсировать только спецтранспорт и пассажирский транспорт", — рассказали сайту ТСН.ua в Департамент транспортной инфраструктуры КГГА. .

Еще 48 миллионов на испытание моста

Так что полноценное движение автотранспорта через Подольский мост в этом году под вопросом. Об этом свидетельствует и недавно объявленный тендер на сайте Prozorro стоимостью почти 48 миллионов гривен.

Тендер на почти 48 миллионов гривен

На такую сумму КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева" заказала услуги комплексного специального обследования статических и динамических испытаний искусственных сооружений, а это несколько мостов и эстакад, которые входят в состав Подольского мостового перехода. Срок предоставления услуг – конец лета 2024 года, то есть полноценно мост может заработать после проведения всех испытаний.

Ранее сайт ТСН.ua рассказывал, почему снова обделили Троещину: все об открытии Подольско-Воскресеньского моста в Киеве.

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