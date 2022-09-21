"Поедут домой "грузом 200": военный эксперт — о том, грозит ли Украине мобилизация в РФ

В Украине сейчас уже есть современное западное оружие, которое помогает отбивать атаки российских оккупантов.
В РФ запасы вооружения сокращаются, а потому мобилизованные из России будут возвращаться домой "грузом 200".
Об этом в комментарии ТСН.ua рассказал военный эксперт и политолог Дмитрий Снегирев.
"Давайте говорить о тактико-технологических характеристиках вооружения, которое есть у ВСУ. Так вот, оно вдвое превышает российские аналоги. Те же HIMARS, PzH 2000 имеют дальность поражения 85 километров. Тогда, как советские аналоги до 45 км. Куда доедут те мобилизованные? А теперь учтем, что 15 тыс. военных ВСУ прошли обучение, есть новейшая техника і приехало условно 10 тысяч мобилизованных РФ на территорию Луганской области, которой условно разместились в Сватовом, Попасной или Кременной, то есть на расстоянии поражения украинских РСЗО. Они вернутся "грузом 200" в Россию. И таких наплывов будет много. И когда мне говорят, что так страшно. Но это им не из "колес" наступать во время гражданской войны, когда их погрузили в поезд и они поехали на Киев. Нет, такого не будет", — объяснил Снегирев.
Напомним, россияне вышли на первые акции протеста против мобилизации.
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