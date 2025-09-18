Поедут ли в Украину заробитчане и какие деньги им предлагают: интересные подробности

Приедут ли в Украину заробитчане — объяснение эксперта

HR-эксперт Татьяна Пашкина рассказала, что вряд ли в Украине можно ожидать массового приезда заробитчан из других стран.

Об этом она сказала в комментарии ТСН.ua.

Эксперт отметила, что сейчас в Украине заробитчанам предлагают 500–800 долларов зарплаты, чего недостаточно, чтобы привлечь иностранцев.

«Вряд ли в условиях войны к нам массово будут ехать трудовые мигранты. Думаю, что тех, кто соблазнится на такие деньги в условиях нашей неопределенности, будет немного. И здесь большой вопрос, не будут ли они рассматривать Украину только как транзитный пункт для движения дальше в Европу. Пока у нас законодательство не очень „мягкое“ к трудовым мигрантам. И я не уверена, что сейчас там что-то существенно меняется», — заключает Татьяна Пашкина.

