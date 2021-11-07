Поехал с друзьями собрать капусту, а потерял часть пальца: что взорвалось в ладони школьника под Харьковом

Поехал с друзьями собрать капусту, а потерял часть пальца: что взорвалось в ладони школьника под Харьковом

Сейчас Артем находится в больнице. Его состояние удовлетворительное, но парень до сих пор подавлен и о несчастном случае говорить не хочет.

В Харьковской области 13-летний школьник пострадал при взрыве. В его руках разорвалось пиротехническое устройство, которое парень подобрал на чужом дворе. Подростка забрали в больницу и уже прооперировали.

О том, как он чувствует себя и что же взорвалось – 6 ноября говорилось в сюжете ТСН.19:30.

Громкий взрыв раздался возле железнодорожной остановки, куда пятеро школьников приехали на электричке.

От железной дороги ребята пошли в дачный район. Зашли в один из дворов, который ничем не был огражден, где, по словам полицейских, и нашли пиротехническое устройство. Один из подростков дернул за кольцо и хотел подбросить предмет в воздух, но вдруг произошел взрыв.

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Рвануло в руке 13-летнего Артема. Медики прибыли за считанные минуты и забрали подростка в Харьков с ампутацией фаланги пальца и рваной раной кисти.

"Ребенок был испуган, была небольшая кровопотеря, поэтому все это накладывалось и ухудшало его состояние", — рассказал руководитель Харьковского центра экстренной медицинской помощи Виктор Забашта.

Врачи зашили разорванный палец, однако спасти его часть не смогли. Сейчас юноша находится в удовлетворительном состоянии. А что именно взорвалось в ладони школьника, полиция еще устанавливает.

"Возможно, это были страйкобольные снаряды. Еще несколько таких устройств были найдены на месте происшествия, поэтому экспертиза более подробно скажет, что это такое", — отметили правоохранители.

Новости Украины: в руках 13-летнего школьника разорвалось пиротехническое устройство

Семья Артема живет в доме в поселке Малиновка. Мама Артема Елена Рогозянская говорит — братья-близнецы с друзьями поехали в тот день в поле собрать остатки капусты для хозяйства и уверяет, что это не воровство, потому что поле уже пашут. Артем – рассказывает – до сих пор подавлен, о несчастном случае говорить не хочет.

"У него — психологическая травма. И у Кирилла тоже. Он очень за брата испугался. И плакал, и говорил: "Взрыв был, мама, такой!". Вот так любопытство сыграло. И мы ведь знали, где они", — рассказывает женщина.

У социальных служб замечаний к семье нет. Говорят: и мама, и отец с работой. Воспитывают двоих сыновей и дочь.

Соседи подтверждают – родители заботятся о своих детях.

Впереди у Артема – длительное лечение. Его родители теперь обещают пристальнее следить за детьми.

Напомним:

В Днепре на проспекте Героев во дворе многоэтажки нашли боевой снаряд для реактивной системы залпового огня. На месте происшествия работали правоохранители и взрывотехники.

для реактивной системы залпового огня. На месте происшествия работали правоохранители и взрывотехники. А в Одесской области взрывотехники на поле обнаружили почти четыре сотни артиллерийских снарядов времен Второй мировой войны. Специалисты продолжают обследовать территорию.

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