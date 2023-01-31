Поели яиц с сальмонеллой: детали отравления посетителей киевского кафе на Подоле

Всего пострадали шесть человек, четверо с инфекцией - в больнице.

В Госпродпотребслужбе Киева рассказали новые детали об отравлении посетителей кафе на столичном Подоле. Напомним, после употребления салата в кафе по улице Ярославской, в больницу попали четверо посетителей.

"Уже поступили результаты лабораторного исследования. Причина отравления людей – сырые яйца, которые использовались для приготовления пищи. Могу уточнить, что из-за этого пострадали шестеро посетителей кафе, четверо - находятся в больнице. Установлено, что это сальмонелла. Сейчас продолжаются лабораторные исследования яиц, уже определен их поставщик. Если будут обнаружены нарушения, он будет привлечен к административной ответственности. Пока этот вопрос в процессе расследования", — рассказал сайту ТСН.ua Олег Рубан, начальник главного управления Госпродпотребслужбы Киева.

Рубан добавил, что кафе продолжает работать, но без продуктов питания, которые были обнаружены во время вспышки инфекции.

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"Если будет установлено, что кафе не соблюдало режим и у них не была введена система самоконтроля, то деятельность кафе будет прекращена. Сейчас этот вопрос в стадии рассмотрения", — отметил начальник главного управления Госпродпотребслужбы Киева.

Напомним, в торговых сетях Киева будут искать опасное печенье, изготовленное в Румынии и завезенное в Украину.

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