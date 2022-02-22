"Поэтому используют силу и военные действия": Кулеба рассказал, о чем мечтает и чего хочет РФ

"Поэтому используют силу и военные действия": Кулеба рассказал, о чем мечтает и чего хочет РФ

Украина применит все инструменты в дипломатии для защиты государственности.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что РФ использует угрозу силой и военные действия на временно оккупированном Донбассе, чтобы привести к экономическому коллапсу Украины.

Об этом глава МИД Дмитрий Кулеба рассказал на брифинге из Вашингтона 22 февраля.

"РФ мечтает о коллапсе экономической Украины и именно поэтому они используют угрозу силой и военные действия, чтобы расшатать нашу страну изнутри. Мы уже поддержали значительную поддержку от наших партнеров для обеспечения макрофинансовой стабильности и будем работать над этим и дальше", — сказал Кулеба.

Глава Минздрава отметил, что для защиты украинской государственности наша страна "применит все инструменты в дипломатии". По его словам, Украина готова к принятию жестких и взвешенных решений.

"Россия хочет, чтобы мы повели себя на провокации. Этого не будет. Все столицы мира поддерживают позицию Украины. Мы готовы к принятию жестких решений, но каждое из них будет взвешенным. Мы будем работать на мир, но это не значит, что мы позволим РФ свободно чувствовать себя на украинских территориях... Мы прекрасно понимаем, чего сейчас хочет от Украины РФ... Она хочет, чтобы мы повелись на провокации, чтобы мы сорвались, чтобы проявили эмоцию, не выдержали давления, и я уверяю вас, что этого не будет. Все, абсолютно все столицы мира, стоящие на защите международного права, отмечают принципиальную, четкую, но взвешенную позицию президента Украины и Украины в целом. Это именно та линия, которой сейчас нужно придерживаться. Мы готовы к принятию жестких решений, но каждое такое решение будет продуманным, выверенным и лишенным каких-либо эмоций", — сказал глава МИД.

Напомним, из-за обстрелов российских оккупантов вспыхнула Луганская ТЭС: пожар невозможно ликвидировать.

Как сообщалось, оккупанты обстреляли дом в Новогнатовке.

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