Поезд Киев—Ужгород с сотнями пассажиров слетел с рельсов после столкновения: новые детали смертельной аварии

Поезд УЗ. / © УНИАН

Реклама

Сегодня, 1 мая, около 06:00 на железнодорожном переезде в селе Горное Стрыйского района Львовской области произошла смертельная авария. В поезде Киев-Ужгород находились около 400 пассажиров.

Об этом ТСН.ua рассказали в полиции Львовской области.

«Предварительно установлено, что произошло столкновение грузовика КрАЗ, которым управлял 64-летний житель Дрогобыча, и поезда сообщением Киев-Ужгород. После этого поезд сошел с рельсов», — сообщили правоохранители.

Реклама

В результате ДТП машинист поезда погиб на месте происшествия. 50-летний помощник машиниста и водитель грузовика получили телесные повреждения и были госпитализированы. В то же время, с пассажиров за медицинской помощью никто не обращался.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства смертельного столкновения на железной дороге и решают вопросы правовой квалификации происшествия.

Авария поезда Киев-Ужгород — детали

Известно, что пассажирский поезд столкнулся с автокраном во время пересечения железнодорожного переезда. По данным УЗ, водитель автокрана проигнорировал сигнал и выехал на железнодорожный переезд. В результате удара локомотив сошел с рельсов.

Сначала в Сети появилась информация о двух жертвах. Впрочем, уточнено, что погиб только машинист поезда, а его помощник получил тяжелые травмы. Пострадавшего, а также водителя автокрана госпитализировали в больницу. Пассажиры не пострадали.

Реклама

Дата публикации 07:28, 01.05.26

Новость дополняется

Новости партнеров