Поезд "Киев-Варшава": почему билеты на него до сих пор тяжело приобрести и как обманывают перекупщики

В Украине на прямой поезд "Киев-Варшава" очень часто практически невозможно купить билеты. В сети снова начали появляться предложения продажи на него билетов. Но вдвое дороже, чем предлагает официальное приложение Укрзализныци. После того как перевозчик ввел верификации билетов через "Дію", спекулянты на время скрылись. Но, как оказалось, ненадолго.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Ирины Маркевич.

Перекупы в соцсетях продают билеты на поезд "Киев-Варшава"

Мария уже давно живет в Германии. Мама с младшей сестрой переехали после вторжения. Каждые каникулы они ездят домой повидаться с папой. Их маршрут из Бона в Украину занимает двое суток - самолетом, автобусами и поездами.

Чтобы сократить этот сногсшибательный путь - Мария "охотится" на билеты на прямой поезд "Киев - Варшава". Женщина говорит - эти билеты перекупы рекламируют даже в соцсетях. Мария говорит, что не собиралась покупать билет, переписывалась с перекупщицей, чтобы получить информацию и пожаловаться.

На странице перекупщицы до сих пор чуть ли не ежедневно появляются отзывы, от тех кому она достала дефицитные билеты и заблаговременно, и в последний момент, и купе обычное и улучшенное и даже места, предусмотренные для людей с инвалидностью.

Мария

Билеты на поезд до сих пор продают перекупы

С ноября прошлого года получить билет на прямой поезд "Киев - Варшава - Киев" можно только онлайн, покупку надо подтвердить через "Дія - подпись". Такую процедуру специально ввели, что бороться с перекупщиками.

Купить билет в Варшаву онлайн до сих пор почти невозможно. ТСН искала место в купе на 29 марта - не нашли.

Тогда журналисты обратились к профилю, о котором нам рассказала Мария.

"Ответ быстрый. Язык русский. После короткой переписки предлагается номер карты и предложение оплатить авансом половину стоимости билета - цена билета 4500 гривен", - отмечает корреспондентка ТСН.

Почему возникает дефицит билетов

Введение электронной подписи значительно сузило маневры перекупщиков, говорит Александр Шевченко.

Поезд Киев-Варшава остается одним из дефицитных направлений. Если поговорить на перроне с пассажирами, то каждый свой билет добыл, а не спокойно купил. Продажа на поезд "Киев-Варшава-Киев" открывается за 20 дней до отправления в 8:00 утра. И начинаются гонки на скорость.

На триста мест каждый раз претендуют до 3 тысяч пассажиров. Но этот спрос Укрзализныця удовлетворить не может.

"Разные пути с Польшей, потому что добавить рейс надо иметь вагоны, все вагоны, которые могут переставлять тележки они курсируют в Варшаву и Вену, поэтому расширять сообщение именно в Варшаву невозможно из-за нехватки вагонов соответствующего класса", - объясняют в УЗ.

Железнодорожный вокзал

Чтобы снизить ажиотаж "Укрзализныця" предлагает маршруты в Перемышль и Хелм. Открыли сообщения с Молдовой, Словакией, Венгрией, Австрией. Это частично разгрузило запрос на поезд "Киев – Варшава" из 12 тысяч онлайн запросов на билеты до 3 тысяч. Через "Дію" один человек за один раз может купить 4 билета. Если алгоритмы видят от какого-либо пользователя упорные запросы, то система их блокирует. Представитель Укрзализныци, говорит сейчас не было случаев, где бы можно было обойти верификацию в "Дії", старый метод перекупщиков не работает.

Перекупщики не предлагают прямые билеты

Относительно нашей переписки с перекупщицей, которая остановилась на момент оплаты за билет — одно уточнение о верификации в "Дії" и вдруг оказалось, что билет не прямой, а с пересадкой в Хелме. До момента оплаты она не собиралась предупреждать об этом. А билет в Хелм не нуждается в верификации и почти всегда есть в приложении "Укрзализныци".

В августе прошлого года "Укрзализныця" с платформой OLX договорилась, чтобы такие объявления блокировались. Однако на каждый новый предохранитель перекупщики ищут свой ключ.

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