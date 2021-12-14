Поезд по самому длинному маршруту: как встречали гостей с Востока в украинских Карпатах

Поезд по самому длинному маршруту: как встречали гостей с Востока в украинских Карпатах

Рядом с перроном пассажиров поезда ждут специальные шаттлы — 25 минут и доставляют их в туристический курорт "Буковель".

Поезд из Мариуполя в Донецкой области в Рахов на Закарпатье, который накануне отправился в свой первый рейс, сегодня добрался до конечной остановки. Это самый длинный железнодорожный маршрут Украины, соединяющий Восток и Запад. До сих пор прямого сообщения между востоком и Карпатами не было. Туристам удобнее было улететь за границу, чем с пересадками добираться на другой конец страны.

Об этом идет речь 14 декабря в сюжете ТСН.19:30.

На одной из ключевых станций маршрута – Татаров-Буковель – первых пассажиров встречали музыкой и гуцульскими яствами. Хотя рейс новый и еще не разрекламированный, поезд уже почти весь полон. Большинство пассажиров – лыжники, сноубордисты и ценители зимнего отдыха. Радуются, что наконец-то добираются в Карпаты без пересадок, сэкономив время.

"Великолепно! Я поэтому и поехал, потому что прямой поезд есть. Раньше приходилось из Днепра через Киев ехать, сутки терять, чтобы сюда приехать. А обратно вообще без вариантов: попутками или автобусами", — рассказывает один из туристов.

Этот маршрут претендует на то, чтобы стать историческим — сейчас самый длинный в Украине, соединяет Восток и Запад: Мариуполь, Запорожье, Днепр, Белая Церковь, Львов, Ивано-Франковск, Яремче, Татаров, Ясиня, Рахов. 1806 км поезд преодолевает почти за 28 часов. Приятный бонус путешественникам: все вагоны новенькие, как только сошли с конвейера. У них тепло, комфортно, можно зарядить гаджеты.

Сегодня отправился первый поезд из Мариуполя в Донецкой области в Рахов на Закарпатье

Саму станцию Татаров тоже принарядили. Ведь до сих пор хоть и памятник архитектуры, построенный еще при Австро-Венгерской империи, он был запущен.

"Очень много наших гостей из Днепра, Харькова теперь смогут путешествовать делать комфортнее и быстрее — это ценность. Так же для жителей Западной Украины эти рейсы открывают возможности коммуникации с Юго-Восточной Украиной. Поэтому мы говорим не только о развитии туристического бизнеса, но и оживлении культурных и экономических связей внутри страны", — отмечает представитель ТК "Буковель" Владимир Юзюк.

Рядом с перроном пассажиров поезда ждут специальные шаттлы — 25 минут и доставляют их на туристический курорт "Буковель". Там уже работает треть трасс и почти все подъемники. Если погода не подведет, на католическое Рождество курорт заработает полностью.

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