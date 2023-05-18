"Погиб их единственный, желанный ребенок": новые подробности убийства Россией 5-летнего Севы на Херсонщине

Стали известны новые подробности гибели 5-летнего мальчика Севы в селе Зеленивка Херсонской области в результате зверского артобстрела со стороны россиян.

Напомним, вчера об этом трагическом случае рассказали президент Украины Владимир Зеленский и руководитель ОП Андрей Ермак.

"В июле ему должно было исполниться шесть лет", — сказал Владимир Зеленский, выражая соболезнования семье.

В свою очередь Андрей Ермак рассказывал, что все это произошло возле местного магазина: "Россияне убили ребенка в Херсонской области. Это произошло в результате обстрелов в Зеленивке. Отец принес его в больницу на руках. Также ранения получили еще два человека. Все они находились возле магазина".

Журналист ТСН.ua разыскал подругу этой семьи, которая рассказала нам в комментарии подробности трагедии.

"Это был их первый и единственный ребенок, желанный ребенок. Севу все очень любили, бабушка за ним тряслась, мама (ей еще не исполнилось 30 лет) и отец (ему 29) тоже его очень любили, он был очень умным и хорошим мальчиком", — с дрожью в голосе рассказала ТСН.ua эта женщина.

И продолжила: "Когда началась война, мать мальчика с ребенком временно выехали из Украины в Польшу. Женя, отец, пережил оккупацию, дождался освобождения, после чего жена с сыночком вернулись. В Зеленивку к бабушке и дедушке они приехали буквально на несколько дней. До того, как начался обстрел, Сева, его дедушка и отец были возле магазина.Дедушка играл с крохой в песочке, возле качели, отец делал дорожку. Во время прилета отец ребенка получил ранение, но сразу побежал к ребенку. Мальчик уже лежал... Он схватил Севу и на попутке поехал в больницу. Сыночка он не довез туда... Завтра у них в семье двое похорон. Мать, Карина, в один день потеряла сына и отца. У них в семье огромнейшая боль и слезы, папа Севы из-за всего этого в очень плохом состоянии, им очень тяжело".

По словам нашей собеседницы, похороны 5-летнего Севы и его дедушки должны состояться завтра.

К этому она добавила, что после того, как был объявлен сбор денег для этой семьи (в интернет-сообществе села Зеленивка), помочь откликнулись много людей.

В свою очередь, староста села Алексей Уманский в комментарии для ТСН.ua сообщил, что в результате очередного артобстрела жертвами оккупантов на территории магазина стали пять человек.

Напомним, в начале мая сообщалось о тяжелораненом в Херсоне 6-летнем в результате обстрелов мальчика.

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