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Погиб подполковник, есть раненые: новые подробности трагедии в районном отделении полиции в Ровно (фото, видео)
На территории районного отделения полиции в Ровно произошел взрыв во время выполнения служебных обязанностей саперными подразделениями. Погиб подполковник Николай Омельчук, трое получили ранения.
Подполковник полиции погиб, ещё трое сотрудников правоохранительных органов получили ранения. Мощный взрыв прогремел на территории районного отдела полиции в Ровно.
На место происшествия сразу же выехали все экстренные службы города. Часть улицы срочно перекрыли для проведения первоочередных следственных действий.
Впоследствии было официально сообщено: взрыв произошел во время выполнения служебных обязанностей сотрудниками взрывотехнической службы.
Подробнее о трагедии рассказывает корреспондент ТСН Анна Махно.
Что известно о взрыве в Ровно
«Это просто ужас! Всё грохотало, стены дрожали, а стекла звенели!» — так жители Ровно вспоминают момент внезапного взрыва в центре города.
В настоящее время территория вокруг места происшествия плотно оцеплена. Правоохранители внимательно следят за тем, чтобы никто из посторонних не пересекал оградительную ленту — здесь ведутся активные следственные действия.
«Вот там работают экстренные службы, часть улицы перекрыта. На территории районного отделения полиции в Ровно прогремел взрыв», — сообщает с места событий корреспондентка ТСН Анна Махно.
Местные жители соседних домов вспоминают: ударная волна была чрезвычайно мощной.
«Дом аж задрожал и стекло разбилось! Мы же здесь рядом живем, фух…» — делится очевидица. «Очень-очень сильно! У нас в доме стена толщиной 60 сантиметров — так задрожала, хорошенько грохнула!» — добавляет другой житель.
Что именно произошло, люди сначала не поняли и подумали о самом худшем.
«Услышала звук стекла — как будто где-то разбилось стекло. Я выбежала на улицу, посмотрела: люди ходят как обычно, ничего не видно…» — рассказывает жительница города.
Это событие сразу же стало активно обсуждаться в местных пабликах. Первое, о чём подумали жители Ровно, — это вражеская воздушная атака. О том, что слышали мощные взрывы, люди начали писать в соцсетях около 16:00. На тот момент сигналов воздушной тревоги в Ровно не раздавалось.
Вскоре на эту улицу одна за другой начали съезжаться оперативные службы.
«Я видела, как две пожарные машины мчались, а также три машины скорой помощи… Шесть или больше, я насчитал, ехали туда и обратно», — отмечает очевидица. «Я сразу поняла, что дело в полиции, потому что начали останавливаться „скорые“ и пожарные машины», — вспоминает другая жительница соседнего дома.
Гибель опытного взрывотехника и расследование ГБР
Вскоре было официально сообщено: взрыв прогремел в административном здании районного отделения полиции. По предварительным данным, один сотрудник правоохранительных органов погиб, ещё трое получили ранения различной степени тяжести.
Впоследствии выяснилось: всё произошло непосредственно во время исполнения служебных обязанностей сотрудниками взрывотехнической службы.
В результате взрыва погиб 47-летний подполковник полиции Николай Омельчук. Он отдал службе 25 лет своей жизни и неоднократно выезжал на разминирование деоккупированных территорий Украины, сообщили в полиции.
«На протяжении многих лет он выполнял самые сложные и опасные задачи по обнаружению и обезвреживанию взрывоопасных предметов, рискуя собственной жизнью ради безопасности других», — отмечают коллеги погибшего.
У погибшего полицейского остались жена, две дочери и 5-летний сын.
В то же время в Государственном бюро расследований по факту данного происшествия уже возбуждено уголовное дело по предварительной квалификации — «Небрежное хранение огнестрельного оружия или боеприпасов».
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