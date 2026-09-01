Погиб подполковник, есть раненые: новые подробности трагедии в районном отделении полиции в Ровно (фото, видео)

Ровно / © ТСН

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Подполковник полиции погиб, ещё трое сотрудников правоохранительных органов получили ранения. Мощный взрыв прогремел на территории районного отдела полиции в Ровно.

На место происшествия сразу же выехали все экстренные службы города. Часть улицы срочно перекрыли для проведения первоочередных следственных действий.

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Впоследствии было официально сообщено: взрыв произошел во время выполнения служебных обязанностей сотрудниками взрывотехнической службы.

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Подробнее о трагедии рассказывает корреспондент ТСН Анна Махно.

Что известно о взрыве в Ровно

«Это просто ужас! Всё грохотало, стены дрожали, а стекла звенели!» — так жители Ровно вспоминают момент внезапного взрыва в центре города.

В настоящее время территория вокруг места происшествия плотно оцеплена. Правоохранители внимательно следят за тем, чтобы никто из посторонних не пересекал оградительную ленту — здесь ведутся активные следственные действия.

«Вот там работают экстренные службы, часть улицы перекрыта. На территории районного отделения полиции в Ровно прогремел взрыв», — сообщает с места событий корреспондентка ТСН Анна Махно.

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Местные жители соседних домов вспоминают: ударная волна была чрезвычайно мощной.

«Дом аж задрожал и стекло разбилось! Мы же здесь рядом живем, фух…» — делится очевидица. «Очень-очень сильно! У нас в доме стена толщиной 60 сантиметров — так задрожала, хорошенько грохнула!» — добавляет другой житель.

Что именно произошло, люди сначала не поняли и подумали о самом худшем.

«Услышала звук стекла — как будто где-то разбилось стекло. Я выбежала на улицу, посмотрела: люди ходят как обычно, ничего не видно…» — рассказывает жительница города.

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Это событие сразу же стало активно обсуждаться в местных пабликах. Первое, о чём подумали жители Ровно, — это вражеская воздушная атака. О том, что слышали мощные взрывы, люди начали писать в соцсетях около 16:00. На тот момент сигналов воздушной тревоги в Ровно не раздавалось.

Вскоре на эту улицу одна за другой начали съезжаться оперативные службы.

«Я видела, как две пожарные машины мчались, а также три машины скорой помощи… Шесть или больше, я насчитал, ехали туда и обратно», — отмечает очевидица. «Я сразу поняла, что дело в полиции, потому что начали останавливаться „скорые“ и пожарные машины», — вспоминает другая жительница соседнего дома.

Гибель опытного взрывотехника и расследование ГБР

Вскоре было официально сообщено: взрыв прогремел в административном здании районного отделения полиции. По предварительным данным, один сотрудник правоохранительных органов погиб, ещё трое получили ранения различной степени тяжести.

Впоследствии выяснилось: всё произошло непосредственно во время исполнения служебных обязанностей сотрудниками взрывотехнической службы.

В результате взрыва погиб 47-летний подполковник полиции Николай Омельчук. Он отдал службе 25 лет своей жизни и неоднократно выезжал на разминирование деоккупированных территорий Украины, сообщили в полиции.

«На протяжении многих лет он выполнял самые сложные и опасные задачи по обнаружению и обезвреживанию взрывоопасных предметов, рискуя собственной жизнью ради безопасности других», — отмечают коллеги погибшего.

У погибшего полицейского остались жена, две дочери и 5-летний сын.

В то же время в Государственном бюро расследований по факту данного происшествия уже возбуждено уголовное дело по предварительной квалификации — «Небрежное хранение огнестрельного оружия или боеприпасов».

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: СРОЧНО! Нововведения для жителей Киева! ПЕРВЫЙ ЗВОНОК под ВЗРЫВЫ! | ТСН 12:00 1 СЕНТЯБРЯ

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