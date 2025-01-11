Погиб в рукопашном бою с россиянином: история десантника "Кобры", который хотел прикрыть своих

История десантника "Кобры", который хотел прикрыть своих. Только накануне стало известно имя украинского воина, погибшего в рукопашном бою с россиянином. Видео последнего боя нашего армейца всколыхнуло соцсети. На нем Дмитрий Масловский пытается одолеть оккупанта из Якутии. И до последнего вздоха сражается с ним.

Но что произошло за кадром? Почему украинский десантник оказался сам на позициях и кто тот второй, кого он звал во время боя. Специальной корреспондентке ТСН Юлии Кириенко удалось найти ответы на эти вопросы. И узнать, что же произошло на самом деле.

Это видео из налобной камеры бойца. Она фиксирует его путь к частному и разбитому до основания дому на линии фронта. Он заходит во двор и вдруг раздается автоматная очередь. Кажется, наш боец ранен. А потом неожиданно выныривает враг — и завязывается рукопашный бой.

Камера фиксирует, как у оккупанта в руках появляется нож, но наш воин его выдирает и пытается поразить врага. Зовет на помощь. Бой длится минуты и заканчивается, к сожалению, не в пользу нашего бойца.

Дмитрий Масловский/Скриншот по видео ТСН

“Дай я уйду спокойно. Не тревожь меня", — говорит он.

Эти слова нашего воина и видео его последнего боя разлетелись соцсетями. Одни корреспонденты поражались героизму нашего бойца. Другие задавались вопросом: почему он оказался сам на тех развалинах. Кто такой Хаза, которого звал боец? Мы нашли ответы и тех, кто знает, что произошло на самом деле.

Это был Дмитрий Масловский, на позывной "Кобра". Он почти с начала полномасштабной был воином 71 егерской десантно-штурмовой.

Его последнее сражение было на Донбассе, в селе Трудовское, что под Курахово. "Кобра" пытается одолеть в рукопашном бою якута из 39 гвардейской бригады России.

Его налобная камера перед этим зафиксировала как Дмитрий, кажется, совершенно без боязни, выходит в полный рост из укрытия и стреляет из ручного противотанкового гранатомета по вражескому кольцу, который идет к нашим позициям. Делает это дважды.

Эти кадры в соцсети попали только сейчас. А сами съемки были сделаны два месяца назад – в ноябре прошлого года. Тогда бои в этой деревне были одними из ключевых по обороне Курахово. Воины получили задачу — заштурмовать окрестности села, чтобы усилить фланги города. Но на штурм отправился не "Кобра", говорят побратимы.

"Задача "Кобры" и "Хазы" был наблюдательный пункт, в котором они прикрывали наш тыл. И контролировали подъезд техники. Наша задача была залететь в авто. Прочесать посадку и зачистить села", — рассказывает побратим.

В этом бою егерские десантники уничтожили шесть оккупантов. Но пока штурмовая группа егерей зачищала посадку, к врагу приближалась подмога — на мотоцикле ехали два оккупанта. И как раз через пост, где стоял "Кобра" с напарником "Хазой". Одного врага им удалось уничтожить, а затем "Кобра" пошел искать другого.

"Кобра" отдал ему приказ, чтобы "Хаза" с определенным специфическим оружием остался на прикрытии участка. Потому что пока мы штурмовали, то пару п**орских байков пытались прорваться в село. А "Кобра" решил сам, на своем опыте. Это было командное решение. Которое нужно уважать", – говорит военный.

"Кобра" родом из Одесщины и там, в Любашевской общине, его и похоронили. Ему было тридцать лет. На его странице в соцсети он в армейской форме еще в 2018-м. До полномасштабной войны служил в ООС. Собратья говорят, это был героический боец, ведь всегда пытался прикрыть своих штурмовиков. 71 Егерская подала Дмитрия Масловского на присвоение звезды Героя, еще в прошлом году.

Дмитрий Масловский/Скриншот по видео ТСН

“Он был вспыльчив. Всегда дерзкий. Никогда ничего не боялся. Иногда нужно было останавливать. Он худенький мальчик, небольшого роста, но дух у него был, как у богатыря. Умелый. Умный", — говорит побратим.

Но почему "Кобру" так и не услышал напарник? Побратимы понимают, что это было почти не реально.

"Хаза" не мог. У "Хазы" был свой контролируемый сектор. Расстояние между "Хазой" и "Коброй" было около 600 метров. И к тому же две группы пошли на зачистку и были дроны, взрывы, выстрелы”, — говорит побратим.

Так как завершилось то сражение — какова судьба напарника "Кобры".

Позиция, где в последний раз должен быть "Хаза" была пуста. На связь он не выходил и его должны были подавать как пропавшего без вести. Но оказалось — тяжелораненый он почти две недели скрывался в подвалах села Трудовское, которое почти оккупированное врагом. До очередного штурма, пока его не нашли свои же. Сейчас он находится в тяжелом состоянии, в больнице.

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