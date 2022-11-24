Погиб в тяжелых боях под Бахмутом: Киевский театр оперетты простился с артистом балета

Вадиму Хлупьянцу было всего 26 лет.

Столичный театр оперетты сегодня простился с артистом балета: Вадим Хлупьянец погиб в тяжелых боях под Бахмутом. Парню было 26.

В театре говорят – здесь была его первая трудовая книжка. В оперетту он пришел сразу после хореографического колледжа в 2015 году.

Об этом говорится в вечернем выпуске ТСН за 24 ноября.

Через три года прошел срочную службу, но снова вернулся на сцену. С началом полномасштабной войны пошел добровольцем на фронт.

Сам родом из Донецка, Вадим до последнего вздоха защищал родной Донбасс. Сегодняшнюю премьеру в театре посвящают Вадиму. В последний путь коллеги, как и положено, артиста провожали аплодисментами.

Фото: Национальная оперетта Украины

"Мы в одной гримерке вместе сидели рядом последние три года. У него фонтаном била энергия, с ним никогда не было скучно", — вспоминает артист балета Игорь Волошин.

"Был один случай на спектакле "Кармен": я упала и он меня подхватил... Это надежный партнер. Мы его все очень ждали, надеялись, что он скоро приедет и мы вместе еще станцуем, но…", — говорит артистка балета Лилия Иващик.

Защищал Донбасс и погиб под Бахмутом: в столичной "Оперете" попрощались с артистом балета

Напомним, 12 сентября в бою под Майорском героически погиб солист Национальной оперы, заслуженный артист Украины Александр Шаповал.

В конце февраля погиб артист балета Национальной оперы Украины Артем Дацишин. 26 февраля артиста обстреляли русские военные. Он был ранен, ушел из жизни в больнице.

Читайте также: