Погибли Антонина, ее маленькая Аделина и 12-летняя Анастасия: подробности кровавого удара "Шахеда" на Киевщине

На Киевщине россияне убили женщину, младенца и 12-летнюю девочку / © ТСН

Россияне атаковали Киевскую область. Страна-террорист убила женщину 1987 года рождения, 6-месячного младенца и 12-летнюю девочку в селе Погребы Броварского района. Их тела нашли на месте пожара в частном доме. Также в этом районе россияне убили мужчину.

Об этом с места происшествия сообщает корреспондент ТСН Валерия Ковалинская.

«В обычном жилом доме Россия убила 38-летнюю женщину с 6-месячной дочерью и 12-летней племянницей. „Шахед“ прилетел прямо в их комнату. Также в доме были муж женщины и дедушка детей. Он ничего не помнит и, чтобы не думать о трагедии, просто убирает вещи», — отмечает корреспондент ТСН.

Муж погибшей, который потерял семью, рассказал, что на момент трагедии вышел на веранду. «Я ничего не помню», — говорит он.

Сосед погибших рассказал, что женщина и ребенок жили в Киеве. По его словам, в селе они бывали, потому что считали, что там спокойнее.

Председатель Зазимовского сельского совета, в состав которого входит село Погребы, Виталий Крупенко рассказал, что российский дрон целенаправленно ударил по жилому дому.

«Он попал именно в ту комнату, где находились Зайченко Антонина Владимировна (1987 г.р.), ее маленькая дочь Негода Аделина Ярославовна, которой было всего 6 месяцев и 10 дней, и племянница Негода Анастасия Романовна, 12-летняя ученица Погребского лицея. В результате взрыва и пожара они погибли», — написал он в соцсетях.

Сейчас люди ликвидируют последствия российской атаки.

Напомним, в Броварском районе обломками смертельно травмирован мужчина 1987 года рождения.