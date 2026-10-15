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ТСН в социальных сетях

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Категория
Эксклюзив ТСН
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Погибли молодые женщины и супружеская пара: новые подробности кровавого нападения на оптовый склад в Луцке (фото, видео)

Накануне россияне атаковали супермаркет в Луцке: армия Путина убила 6 человек, среди которых были молодые женщины и супружеская пара.

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Фото автора: Анна Махно Анна Махно
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Последствия атаки на Луцк

Последствия атаки на Луцк

Россияне 14 октября нанесли удар по Луцку. Оккупанты попали в оптовый склад; на месте трагедии погибли 6 человек, ещё 13 получили ранения.

Об этом с места событий сообщает корреспондент ТСН Анна Махно.

«Мы сейчас находимся на месте, где российский дрон убил и ранил людей. Он разрушил оптовый склад евротоваров. Вот можно увидеть сплошные руины, разрушенную крышу, а в воздухе до сих пор витает запах гари. Накануне в течение дня здесь спасатели проводили поисковые работы, из-под завалов извлекали погибших», — говорит журналистка.

Оккупанты атаковали Луцк после обеда. В военной администрации вскоре сообщили, что обломки беспилотника упали на город. В супермаркете вспыхнул пожар. Сначала поступала информация о 6 пострадавших. Но уже через несколько часов выяснилось, что 6 человек погибли и 13 гражданских лиц получили ранения. Они находятся в медицинском учреждении с травмами и осколочными ранениями.

«Трое находились в тяжелом состоянии, на сегодняшний день их состояние удалось стабилизировать, врачи продолжают работать, угрозы жизни ни у кого нет. Также в больнице находится 2-летний ребенок с сотрясением мозга, полученным в результате взрывной волны. Конечно, она пережила сильный стресс», — говорит и.о. городского головы Луцка Андрей Разумовский.

Что касается погибших — один человек скончался от полученных травм уже в больнице. Тела ещё пяти человек, как сообщили в военной администрации, обнаружили под завалами.

«Магазин работал, там находились как сотрудники магазина, так и посетители. Поэтому среди пострадавших есть как мужчины, так и женщины. Среди посетителей была супружеская пара — мужчина с женой, к сожалению, они погибли, они были посетителями и не смогли выбраться из помещения, когда его охватило пламя. Одной из сотрудниц было 30 лет, другой — 40 лет, супругам было чуть больше 55–60 лет», — рассказал глава Волынской военной администрации Роман Романюк.

В мэрии обещают родственникам погибших финансовую помощь. Материальную компенсацию получат жители многоэтажных домов, пострадавших во время атаки. Помимо супермаркета и домов, пожар вспыхнул и рядом — в Доме книги. Там сгорело много книг, предварительно на сумму в миллион гривен. В частности, и учебники для школьников.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: США пригрозили Украине! Удары по российским НПЗ! День траура в Луцке! ТСН 9:00 15 октября

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