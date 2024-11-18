Погибли три женщины: момент ужасного ДТП в Хмельницком попал на видео

В Хмельницком пьяный водитель влетел в остановку с людьми. Есть погибшие. Момент аварии попал на видео и мгновенно разлетелся по Сети.

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В Хмельницком водитель BMW на скорости влетел в остановку. Авария произошла на остановке Победы по ул. Заричанской около 8 часов утра 18 ноября. От удара остановка разбита, моментально она сложилась как карточный домик. Впоследствии стало известно, что накануне водитель допустил столкновение с двумя автомобилями.

В полиции раскрыли жуткие подробности: "Водитель автомобиля BMW X6, двигаясь по улице Заричанская, допустил столкновение с автомобилями Skoda Octavia и Mazda, после чего въехал в остановку общественного транспорта".

В результате ДТП три женщины (60, 56 и 53 лет), стоявшие в тот момент на остановке, от полученных травм погибли.

В полиции заявили, что водитель находился за рулем с явными признаками опьянения. Полицейские задержали его на месте происшествия.

По этому факту следователи открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 286-1 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения, повлекшее гибель нескольких лиц) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 7 до 12 лет заключения.

В настоящее время другие подробности аварии неизвестны, как и детали о жертвах жуткого ДТП.

Напомним, подобное ДТП произошло и на Волыни. Поздним вечером, 17 ноября, в Луцке пьяный водитель не справился с управлением и въехал в группу людей, стоявших на обочине.

Авария произошла на проспекте Соборности у ЗАГСа. Водитель пытался совершить поворот с улицы Молодежи, но не справился с управлением, в результате чего автомобиль вылетел на обочину. По предварительным данным, у пострадавших обошлось без серьезных травм. Обстоятельства происшествия выясняются.

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