Погибли во время спасения людей: в Харькове простились с волонтерами, в авто которых попала ракета

Волонтеры ехали через мост, когда в их авто попала ракета.

В Харькове прощались с погибшими волонтерами – Сергей Шалыгин и Вадим Забара попали под ракетный обстрел в Купянске. На эвакуационном бусе они перевозили людей из прифронтовых сел в Харьков. Российская ракета попала в мост через реку Оскол в тот момент, когда там ехали волонтеры. Восемь человек погибли мгновенно.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Виктории Стрельцовой.

Сергей 9 лет помогал пострадавшим от войны

Сергей Шалыгин и Вадим Забара спасали людей ценой своей жизни. Сегодня несколько сотен человек с цветами пришли провести их в последний путь.

Сергей Шалыгин и Вадим Забара спасали людей ценой своей жизни.

Как волонтеры спасали людей / Фото: ТСН

Девять лет войны Сергей Шалыгин был на передовом волонтерском фронте. Пищу и лекарства возил в самые горячие точки Харьковщины и Донетчины.

"Сергей совершил сотни рейсов на помощь людям. На его счету сотни спасенных жизней. Он заявлялся сразу там, где только ушли россияне. Где только освобождена земля, а иногда даже раньше. Потому что мы даже иногда ехали в серые зоны", — вспоминают знакомые.

Сергею было пятьдесят четыре. В родном микрорайоне Пятихатки его знали все. Ибо он никому не отказывал в помощи.

"У меня было пристанище для животных и они мне под обстрелами привозили корм. Спасали. И вообще Пятихатки на них держались. Еду привозил, привозил одеяла, теплые вещи, потому что люди в подвалах сидели. Будем гордиться им", — говорит знакомая.

Похороны погибших волонтеров

Что известно о трагедии

Девятнадцатого сентября Сергей вместе с Вадимом отправились на плановую эвакуацию людей из Купянского района.

"У Вадима, к сожалению, это был первый выезд. Он служил в ВСУ. Даже во время реабилитации связанной с ранением он не смог сидеть спокойно и предложил свою помощь", — говорит волонтер ОО "Пятихатки-БАМ" Виктория Кравченко.

Они уже возвращались в сторону Харькова. Но на мосту через реку Оскол попали в эпицентр ракетного удара.

"В результате попадания был разрушен мост, разбиты автомобили. К сожалению все находившиеся в автомобиле погибли. Это восемь человек. Из них две женщины, шесть мужчин", — говорит заместитель руководителя Купянского районного управления полиции Константин Тарасов.

Погибли, спасая других: в Харькове прощались с волонтерами, которых обстреляли россияне в Купянске

Сын Вадима – Рустем на прощание с отцом пришел с гитарой. Еще с детства, вспоминает, папа учил его играть. Когда отец ушел на фронт, парень написал для него песню. Теперь он поет ее на прощание.

Напомним, на Хмельнитчине банкирша обворовала вдов и детей погибших воинов ВСУ.

Читайте также: