Погибшие мама и ребенок в Днепре переехали в частный дом, потому что считали безопаснее собственной многоэтажки

Двухлетняя девочка и ее мать погибли в результате атаки по Днепру. Российская ракета попала прямо в частный дом. Отец ребенка, а также бабушка с дедушкой ранены. Из-за вражеских обстрелов также загорелись складские здания в другом районе города. Из-под завалов спасатели получили раненую женщину, говорится в ТСН.

Российская ракета изуродовала жизнь целой семьи. Вместо стены в спальне – огромная дыра. Маленькая Вероника спала в объятиях мамы, когда в четыре утра прямо в их комнату попала вражеская ракета. Ребенок и мать погибли сразу. Вероничке было всего два года, ее маме — 31. “Ракету из дома вытащили. Здесь как раз, где дыра, здесь как раз диван. Она с мамой вместе всегда вдвоем спала. А зять – в этой комнате спал, его стена спасла”, – рассказывает родственник семьи.

Бабушка и дедушка, спавшие в другой комнате, получили тяжелые ожоги и они в больнице. Их родственник вспоминает о страшном звонке. “Позвонила медсестра, сказала: в ваш дом прилет, с братом что-то плохо. Тогда брат взял телефон, сказал: Серый, в наш дом прилет. Никуся и Оля погибли. Говорит: приезжай срочно”, — рассказывает в слезах дядя погибшей Сергей Билаш.

Также читайте Находили семьи уже в морге: жуткие подробности последствий попадания ракеты в многоэтажку в Умани

Двухлетняя Вероника и ее родители переехали к бабушке с дедушкой недавно, из многоэтажки в частный дом. Думали – так безопаснее. "Они сами из Приднепровска, с многоэтажки, но здесь как безопаснее, потому что подвальное помещение, это же лучше, чем сидеть на девятом этаже, поэтому проживали здесь", — говорит председатель квартального комитета Юлия Терещенко.

Всегда прятались во время тревоги, говорят родственники. Но в четыре утра, вероятно, крепко спали. “Всегда выходили между стенами. Это все так неожиданно вышло. Они не успели. Я начала им звонить по телефону, но ответа никакого не было. Я начала бежать сюда, начали выносить ребенка и маму, еще вчера хотела прийти в гости”, – со слезами рассказывает тетя Людмила.

На помощь пострадавшей семье приходят соседи и даже совершенно незнакомые люди. “Пришла помочь. Взяла варежки, взяла деньги. Думаю, может, кого-нибудь накормить. У меня такая же внучка два года! Какая жалость", – в слезах говорят жители города.

А в другом районе города в результате атаки бушевали мощные пожары. Повреждены несколько предприятий. Одна из ракет попала в ангар со строительными материалами. Из-под завалов спасатели извлекли женщину в состоянии шока, ее жизнь вне опасности, обнадежили врачи.

Напомним, что в Николаевской области этой ночью силы противовоздушной обороны сбили две крылатые ракеты типа Ха-101 и Ха-555. Это данные оперативного командования на юг.

Два человека до сих пор под наблюдением медиков в состоянии средней тяжести после ракетной атаки самого Николаева, которая произошла еще в предыдущую ночь. Российские войска нанесли тогда удар по городу четырьмя ракетами. Одна женщина погибла, 23 пострадавших, из которых двое – это дети. Разбор завалов спасатели окончили в четверг вечером. Пострадавшие в результате — это две 8-летние девочки. Всего в городе в результате российской ракетной атаки повреждены около сотни частных домов, почти десять из которых разрушены дотла, три десятка многоэтажек, несколько админпостроек и выгорела памятка национального значения — здание адмиралтейства.

Читайте также:

РФ хочет "тихо" завербовать еще 400 тысяч человек на войну: эксперт объяснил, возможно ли это

Среди погибших может быть годовалый ребенок: уманчанка о последствиях ракетного удара

Раздробило стопу девочке: последствия вражеской атаки по Украинке (фото)