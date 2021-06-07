Погибших в железнодорожной аварии в Пакистане уже более 50: люди ждали спасения в 45-градусную жару

Люди часами ждали спасения в изувеченных вагонах.

Два пассажирских поезда столкнулись в Пакистане, погибших в аварии по крайней мере 50, десятки — получили ранения. Среди ужасной жары люди часами ждали под обломками спасения.

Об этом говорится в сюжете ТСН.16.45.

Первый поезд сошел с рельсов, второй — на скорости врезался в него и перевернулся. Самое страшное для родственников — никто до сих пор не дает им точных сведений: кто был в поездах, кто погиб, кто ранен. «Люди ничего не понимают, плачут, умоляют о хоть какой-то информации. Неизвестно, кто погиб, а кто выжил. Господи, дайте нам хоть понимания о том, живы ли наши близкие, или нет», — говорит дядя двух пассажиров поезда.

Вокруг изуродованных вагонов тракторы, подогнанные местными крестьянами. Вместе со спасателями они достают из-под обломков раненых, чтобы доставлять в ближайшие больницы вертолетами.

Легкораненые и те, кому посчастливилось уцелеть — часами сидят на земле под жарким солнцем. Температура в провинции Синд, где произошла трагедия, в этот день достигает сорока пяти по Цельсию.

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Премьер-министр Пакистана выражает соболезнования семьям погибших и обещает тщательное расследование, однако его подчиненные не дожидаясь его конца жалуются на плохую железнодорожную инфраструктуру. «Ранены более ста человек, число погибших может заметно возрасти. Вся нация охвачена грустью и сочувствием к семьям погибших. К сожалению, из-за нехватки финансирования наша железная дорога приходит в упадок и сейчас мы видим последствия», — говорит министр информации Пакистана Фавад Чаудри.

Трагедии на железной дороге в Пакистане случались и ранее, в частности в октябре 2019 более 70 пассажиров погибли и более тридцати получили ранения в результате взрыва в вагоне канистры с газом, на котором готовили завтраки, а в прошлом году 20 человек погибли в результате столкновения поезда с автобусом.

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