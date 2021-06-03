Погибший на водопаде школьник из Львова накануне трагедии отпраздновал день рождения

Даже после трагедии экскурсии на водопад продолжаются.

После трагической гибели школьника во львовских школах начали отменять поездки на водопад Каменка. Также известно, что в области будет заседать комиссия, которая должна решить, как можно обезопасить это место для туристов. По факту гибели шестиклассника во время школьной экскурсии на водопад полиция Львовщины открыла уголовное производство. Виновному грозит 5 лет заключения.

Об этом говорится в ТСН.16.45.

Виновных будет устанавливать следствие, полиция вчерашнего дня опрашивает всех очевидцев трагедии и причастных к организации этой экскурсии.

Мама погибшего мальчика в соцсети опубликовала последнее фото Артема. На нем он задувает 12 свечей на торте. 12 лет ему исполнилось в день до роковой поездки. Завтра ребенка похоронят.

После трагедии в львовских школах начали массово отменять поездки на водопад. Если же экскурсия таки состоится, то требуют присутствие одного из родителей, или же надо писать заявление о том, кому родители доверяют ребенка. Также перепланировывают экскурсии на другие максимально безопасные и в черте города. Такие меры принимаются преимущественно по инициативе родителей, говорят в школах. «Сегодня мы пересмотрели запланированные поездки. Были от родителей пожелания отменить некоторые из них. Были в микрорайоне запланированы следующие экскурсии, они остались с определенными предосторожностями, и я думаю, что в дальнейшем только при наличии родителей в автобусе, только по инициативе родителей», — говорит заместитель директора лицея № 85 Алла Булачик.

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Родители убеждены, что школьные экскурсии очень нужны, потому что в поездках дети здружуються, но уверены, что пока стоит воздержаться от таких путешествий. «Я на том водопаде была с детьми, у меня 3 детей, я сама очень переживала, представляю что 30 детей, если едут, то обычно требует внимания. Достаточно там опасно», — говорит одна из мам Наталья.

Правда, не все такие безопасные и даже после трагедии экскурсии на водопад продолжаются. Дополнительных мер безопасности на там нет. Лишь несколько заградительных столбцов и маленькая табличка о том, что скользко, которую почти невозможно разглядеть. Вокруг деревянные перила, иногда прогнившие. Местные говорят, здесь уже не раз травмировались и взрослые и дети.

Директор заповедника, на территории которого расположен водопад, уверяет, что полностью оградить его нельзя, потому что это природная достопримечательность. А как обезопасить это место для туристов именно сейчас решают на комиссии по вопросам чрезвычайных ситуаций.

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