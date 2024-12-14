Погода 14-15 декабря: синоптики рассказали, надолго ли задержатся морозы в Украине

В течение выходных похолодание в Украине усилится. Синоптики рассказали, что кое-где сегодня вморозит до -14.

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Похолодание усиливается

В конце этой рабочей недели в Украину пришло похолодание. А в выходные оно еще и усилится. 14 декабря днем в большинстве областей Украины ожидается -2 -5 градусов, в Одесской области, в Крыму, в Закарпатье около нуля. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко. По ее словам, сегодня по территории нашей страны будет кружить и даже завивать порывистый юго-западный ветер.

"В Киеве в субботу ожидается сухая морозная ветреная погода. Хотя и мороз будет немного донимать ночными около -10 градусов, а днем -3-5 градусов, однако вероятное солнышко все же сделает морозную картинку более оптимистичной", — уточнила она.

Когда потепление

Однако, по словам Натальи Диденко, уже 15 декабря это похолодание будет растворяться в более теплой воздушной массе. И в течение дня воскресенья-понедельника потеплеет до оттепели. А на следующей неделе максимальная температура воздуха будет достигать +2+7 градусов. Потепление, в этом случае – переход от антициклона к циклону с атмосферными фронтами, часто сопровождается увеличением облачности и осадками. Так и будет в Украине.

В воскресенье мороз будет отступать, однако увеличится облачность, ожидаются осадки.

Прогноз от "Укргидрометцентра"

О погодных прихотях в эти выходные рассказали и в "Укргидрометцентре". В частности, синоптики рассказали, что сегодня преимущественно без осадков. Температура ночью 9-14°, днем 1-6° мороза, на юге и крайнем западе страны ночью 3-8° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла. В последующие двое суток небольшой и умеренный снег.

Какая будет погода в декабре

Между тем, метеоролог Игорь Кибальчич сообщил, что в этом году погода в декабре в Украине ожидается переменчивой. Морозы будут сменяться оттепелями, а снег будет часто переходить в дождь. По его данным, первая декада месяца пройдет под влиянием малоподвижных процессов. Однако ближе к середине декабря ожидается усиление циклонической активности, которая охватит большую часть Европы.

В этот период, по его данным, температура воздуха превысит норму примерно на 2-6 градусов, а затем значительно похолодает.

В целом, по его данным, декабрь этого года станет классическим переходным периодом от осени до зимы. Однако на юге и в Крыму зимние условия наступят не в полной мере, поскольку средняя температура здесь будет выше 0 °С.

Какая будет погода зимой

В целом погода в Украине этой зимой может быть кардинально другой, чем в прошлый зимний период. Украинцам следует ожидать морозы до -20 градусов и метели.

Какая будет погода на Рождество

По словам Щедрина, в этом году Рождество и Новый год мы будем встречать с небольшим морозом. Днем будет около -5 градусов. Такая погода будет наблюдаться по всей стране, кроме юга. А вот сильные морозы, по словам синоптика, следует ожидать во второй половине января.

Ранее сообщалось, что суббота станет самым холодным днем в Украине на этой неделе.

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