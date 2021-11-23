"Погода будет напоминать зимнюю": синоптики призывают водителей быть внимательными из-за гололеда

В Украине стало прохладнее.

Гололедица на дорогах и мокрый снег: синоптики призывают украинских водителей быть внимательными.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 22 ноября.

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Во вторник в Украину резко пришло похолодание. Морозы ночью стали сильнее. Повсюду, кроме юга, столбики термометров опускались до отметки -5. Почти во всех областях, правда, местами, сегодня будет падать мокрый снег с дождем. Днем будет от 1 мороза до 4 тепла. Так что на дорогах может быть скользко.

Впрочем, это похолодание не надолго, говорят в Гидрометцентре. "Пока это не будет такой глобальный снег, скажем так. Не засыплет. То есть он может задерживаться на поверхностях, но не очень долго. Он будет быстро таять. Сейчас уже холодный воздух с севера поступает. Кто еще не успел, то надо переобувать свои автомобили. Погода будет напоминать зимнюю", — рассказала синоптик Наталья Птуха.

Мокрый снег и гололедица – синоптики призывают водителей быть внимательными | Погода в Украине

Как сообщалось, в Украине ухудшится погода. Во вторник, 23 ноября, почти во всей Украине будет дождь, а местами — со снегом. На территории Украины кроме северо-востока местами небольшой мокрый снег и дождь. На дорогах кое-где гололедица.

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