"Погода будет напоминать зимнюю": синоптики призывают водителей быть внимательными из-за гололеда

В Украине стало прохладнее.
Гололедица на дорогах и мокрый снег: синоптики призывают украинских водителей быть внимательными.
Об этом рассказали в ТСН.Ранок 22 ноября.
Во вторник в Украину резко пришло похолодание. Морозы ночью стали сильнее. Повсюду, кроме юга, столбики термометров опускались до отметки -5. Почти во всех областях, правда, местами, сегодня будет падать мокрый снег с дождем. Днем будет от 1 мороза до 4 тепла. Так что на дорогах может быть скользко.
Впрочем, это похолодание не надолго, говорят в Гидрометцентре. "Пока это не будет такой глобальный снег, скажем так. Не засыплет. То есть он может задерживаться на поверхностях, но не очень долго. Он будет быстро таять. Сейчас уже холодный воздух с севера поступает. Кто еще не успел, то надо переобувать свои автомобили. Погода будет напоминать зимнюю", — рассказала синоптик Наталья Птуха.
Как сообщалось, в Украине ухудшится погода. Во вторник, 23 ноября, почти во всей Украине будет дождь, а местами — со снегом. На территории Украины кроме северо-востока местами небольшой мокрый снег и дождь. На дорогах кое-где гололедица.
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