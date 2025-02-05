Погода меняется: никакого потепления в феврале можно не ожидать

Погода в Украине к концу текущей рабочей недели будет прохладной. А синоптики уже рассказали, где будет самая низкая температура.

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Как и предупреждали синоптики, в феврале в Украину пришло понижение температуры.

Погода в Украине до конца текущей рабочей недели – до 7 февраля – будет зимней. В страну зайдет воздух арктического происхождения. Местами ожидается небольшой снег. Температура воздуха снизится.

По прогнозу кандидата географических наук, метеоролога Игоря Кибальчича, в результате проникновения к территории восточной и юго-восточной Европы холодного арктического воздуха с севера, в ближайшие дни произойдет постепенное снижение температурного фона.

Похолодание будет сопровождаться периодическим выпадением снега и мокрого снега, на юге страны местами с дождем. В результате такого процесса территория нашей страны окажется под влиянием холодного воздуха и северо-западного ветра, поэтому температура постепенно снизится на 3–6 °С.

В частности, в среду, 5 февраля, ночью в Карпатском регионе днем в восточных, северных областях и местами в Крыму пройдет небольшой снег, мокрый снег. В других регионах страны без существенных осадков. На дорогах кое-где гололедица. Ветер преимущественно в северной четверти, 5–10 м/с. Температура воздуха в ночные часы составит -3...-8 °С, днем -3...+2 °С. В Карпатах ночью -6...-11°С, днем -1...-6°С.

Синоптик Наталья Диденко предупреждала, что февраль начался похолоданием и снегом. В ночные часы будут "минусы" – 1-4 градуса мороза. В течение дня температура воздуха повысится до +2 градусов. В дальнейшем температура воздуха будет снижаться. С 19 февраля есть вероятность усиления морозов.

Прогноз сурка

Степной сурок Тимко III, который живет на исследовательской станции Харьковского национального университета им. Каразина в Нестеровке, уверяет, что еще возможны морозы.

Впервые за 21 год на биостанции Харьковского университета День сурка состоялся без посетителей и прессы. Из-за теплой погоды в этом году Тимко и его родственники вообще не впадали в зимнюю спячку и, по словам ученых, гости могли причинить животным дополнительный стресс.

Ранее синоптики сообщили о погоде на 5 февраля. Больше об этом читайте в новости.

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