Погода на осень 2026 в Украине: климатологи ошарашили прогнозом и влиянием «супер Эль-Ниньо»

Затяжное бабье лето или ранние заморозки: подробный прогноз на сентябрь, октябрь и ноябрь / © iStock

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Украинцы уже привыкли, что осень приходит с опозданием, а сентябрь превратился в четвертый месяц лета. По данным Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, первый месяц осени в Украине за последние 10 лет стал теплым и засушливым. Только в 2021 году метеорологическая осень пришла вовремя, 19 сентября.

Сайт ТСН.ua выяснил, станет ли октябрь в Украине «пятым месяцем лета», или наоборот, из-за климатического феномена Эль-Ниньо с приложением «супер» нас ожидают осенью погодные катаклизмы в виде тропических ливней и урагана.

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По прогнозам климатологов, нынешняя осень в Украине может стать особенной: на погоду будет сильно влиять Эль-Ниньо, это масштабный климатический феномен, который заключается в резком и длительном повышении температуры поверхности воды в тропической зоне Тихого океана. Этот процесс имеет планетарное значение. Большинство климатологов считают, что в текущем году Тихий океан перепишет сценарий украинской осени: тепло может задержаться до ноября, подарив затяжное «бабье лето».

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Но есть и другое мнение. Доктор наук заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Украины и Национальной академии наук Украины (НАНУ) Вазира Мартазинова предупреждает, что теплая погода в октябре резко изменится холодной.

Напомним: долгосрочные прогнозы погоды всегда носят вероятностный характер, однако на основе современных моделей Всемирной метеорологической организации (ВМО) при ООН, Европейского центра среднесрочных погодных прогнозов (ЕЦСПП) и расчетов отечественных специалистов можно составить ориентировочную карту осеннего сезона в Украине.

Сентябрь: Продление лета и дефицит влаги

В сентябре влияние Эль-Ниньо на погоду в Украине будет минимальным, почти незаметным. Как сообщила руководитель отдела взаимодействия со СМИ Укргидрометцентра Наталья Птуха, средняя месячная температура в первом месяце осени ожидается близкой к норме, от 11 до 18 градусов тепла, на юге до +20. Резкого перехода к холодам не будет. Осадки прогнозируются в пределах нормы: 37-76 мм, в Карпатах до 106 мм. Первая половина сентября будет преимущественно сухой, что усугубит обмеление рек и засуху.

«На погоду в Украине в ближайшее время будет влиять поле повышенного атмосферного давления (сухая солнечная погода), но на подходе сопровождающиеся осадками атмосферные фронты, — детализировала Наталья Птуха. — Поэтому будут колебания температуры, ночная прохлада с кратковременным комфортным повышением температуры днем. Атмосферные фронты немного снизят дефицит влаги. В глобальном разрезе, по оценкам Всемирной метеорологической организации, один из климатических сценариев предполагает положительную тепловую аномалию, которая постепенно дойдет до Украины».

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Особенности: Первая волна «бабьего лета» ожидается во второй половине сентября. В конце месяца на западе и севере возможны небольшие заморозки на почве.

Октябрь: Луна климатических контрастов

Климатические модели ВМО и ЕЦСПП указывают на то, что октябрь в Восточной и Южной Европе и в Украине, в частности, будет наиболее нестабильным месяцем. Общий температурный фон окажется умеренным, но с большими амплитудами. То есть как в старинном романсе: «было вчера лето, а сегодня зима». На востоке Украины (Харьковщина, Донбасс, Луганщина) средняя температура может быть на 0,5–0,7 градуса ниже нормы, в остальных регионах — в пределах нормы. Солнечные дни регулярно будут прерываться атмосферными фронтами. Дожди участятся и будут сопровождаться порывистым ветром.

Особенности: Ожидается вторая, кратковременная волна «бабьего лета». Во второй половине октября ночные заморозки станут регулярными, а в высокогорье Карпат возможен первый временный снег.

Ноябрь: Аномальное тепло против влажных циклонов

Влияние супер Эль-Ниньо больше всего должно проявиться в Украине в ноябре. Благодаря поступлению теплых воздушных масс с юго-запада, ноябрь опоздает с настоящими морозами, он будет теплее нормы на 0,5–1,3 градуса. Количество дождей существенно увеличится из-за активизации циклонов. Погода будет сырой, туманной и ветреной.

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Особенности: Арктический холод долго не сможет пробиться в Украину, поэтому значительных «минусов» температуры не предполагается. Однако во время коротких затеканий холодного воздуха в конце месяца дождь в западных, северных и центральных областях будет переходить в мокрый снег.

Климатологи прогнозируют нестабильность погоды

Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАНУ Вера Балабух подтвердила: нынешний очень сильный Эль-Ниньо повышает вероятность волн тепла, которые могут дойти до Украины осенью.

Но она отметила два важных аспекта влияния этого океанического феномена. Первый — согревание экваториальных вод Тихого океана оказывает мощный непосредственный эффект на Северную и Южную Америку и Азию и опосредованное влияние на Европу. Для Украины это влияние удаленно и формируется через глобальные циркуляционные процессы в атмосфере.

Второй аспект — усиление общего потепления. Эль-Ниньо выступает катализатором глобальных температурных рекордов. В сочетании с общим парниковым эффектом, Эль-Ниньо увеличивает вероятность того, что осенние месяцы в Украине будут теплее нормы, а переходы между температурными режимами более контрастными.

Проще говоря, сам по себе Эль-Ниньо не оказывает прямого влияния на погоду в Украине. Но он подогревает общую атмосферную систему Земли, поэтому наша осень получает дополнительные потоки тепла и становится менее предсказуемой относительно экстремальных температурных скачков.

Вазира Мартазинова также согласна, что нынешняя фаза Эль-Ниньо влияет на Европу и Украину. Однако ее климатические модели показывают: у нас это вызовет не столько сплошное долгое тепло, сколько непредсказуемую нестабильность погоды, шквалы и температурные скачки. По мнению ученой, уже в конце сентября Украина столкнется с атмосферными процессами, обычно присущими глубокому октябрю. Это приведет к резкому излому погоды и волне серьезного похолодания. Из-за Эль-Ниньо погода в Европе и Украине потеряет стабильность. Как следствие, вместо привычного осеннего сезона с постепенным переходом от тепла к холодам и морозам ближе к декабрю, получим шквалы, резкие скачки температур и аномальные ранние заморозки в середине осени.

Как подготовиться к необычной осени

Как видно из прогнозов, осень будет преимущественно теплой, и расслабляться не стоит из-за штормовых циклонов. Не лишним будет подготовить надежные зонтики, но не прятать легкую одежду до ноября.

Гардероб: правило «капусты»

Надевайте несколько легких одежд, а не одну теплую. Из-за резких перепадов температуры от летнего тепла днем до вечерней прохлады одежда должна легко сниматься поочередно.

Носите зонтик каждый день. Октябрьские и ноябрьские циклоны будут внезапными из-за перенасыщенной влажной атмосферы.

Следите за артериальным давлением. Осенние климатические «качели» и магнитные бури усилят метеозависимость, прежде всего у пожилых людей.

Дом: штормовая готовность

Тем, кто проживает в частных домах, стоит в сентябре проверить крышу и водостоки.

Не медлите с утеплением, если это необходимо. Несмотря на то, что отопительный сезон может начаться позже, сильные ноябрьские ветры будут быстро выдувать тепло из незащищенных домов.

Уберите двор и балкон. Надежно зафиксируйте легкие конструкции, которые могут сдуть во время шквалов.

Автомобилистам: резина и фары

Не ждите первого снега для замены резины. Даже если ноябрь будет тёплым, регулярные ночные заморозки начнутся уже в октябре. Летняя резина дубеет при температуре ниже +7 градусов.

Проверьте (или установите, если нет) противотуманные фары. Аномально тёплый и влажный ноябрь принесет затяжные густые туманы.

Дачникам: изменение графиков

Соберите урожай в сентябре. Сухие погожие дни в начале осени позволят не потерять поздние овощи и фрукты.

Сдвиньте сроки посадки. Озимый лук, чеснок и цветы сажайте позже, ближе к концу октября. Из-за затяжного тепла они могут прорасти заранее и вымерзнуть зимой.

Раньше мы писали, какой будет погода в последние дни лета.

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