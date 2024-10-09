Погода снова шокирует: где в Украине будет теплее всего и когда ждать осенних дождей

Погода в Украине обещает быть солнечной и теплой. Синоптики прогонозируют до +25 ° C, но похолодание уже на подходе. Не минуют Украину и дожди.

Где в стране будет тепло, когда ждать дождливой погоды и почему американский синоптик заплакал в прямом эфире на телевидении, об этом рассказали журналисты в эксклюзиве TSN.UA.

Снова лето?

В начале октября погода в Украине будет очень разнообразной. Луна началась с похолодания на западе, вплоть до заморозков на почве и снега в Карпатах. В то же время на остальной территории Украины царило лето, несмотря на то, что температура несколько снизится.

В первую декаду октября будет наблюдаться "борьба" осени с летом. Причем, учитывая прогноз погоды, больше шансов на победу именно летом. Накануне народная синоптика Наталья Диденко удивила своим прогнозом. Она посоветовала украинцам не сидеть дома и оторваться от компьютера. Диденко отметила, что такая погода не часто бывает среди осени и есть еще один повод выгулять светлую обувь.

"Ведь в среду в Украине будет тепло, сухо и солнечно! Максимальная температура воздуха будет +18+23 градуса, на юге местами до +25°C, на Сумщине и Харьковщине +17+19°C. Более того, так же будет и в четверг, 10 октября Так что на эти два дня запланируйте побольше свежего воздуха и хорошего настроения. Ну, коврики и одеяла можно проветрить как раз и выгулять еще светлую обувь. 20°C и солнышко."

Ближайшие два дня – красивая комфортная осень / Фото: pixabay.com

Итак, ближайшие два дня – красивая, комфортная осень! Однако уже на выходных украинцам точно понадобится зонтик, потому что погода несколько испортится. Украину и столицу накроют сильные дожди. Также стоит ожидать похолодания.

"Однако, если вам нужно элегическое типично осеннее настроение, хочется мокнуть под дождем и трястись от холода — как раз такой будет ближайшая суббота: 12 октября резко похолодает и возможен сильный дождь. Еще раз — в Киеве в субботу сильный дождь и похолодание! Карта внизу как раз на субботу. 12 октября на юге и востоке Украины еще задержится более теплая погода, однако с воскресенья и там предполагается снижение температуры воздуха."

Украина оказалась под влиянием дождевого циклона, уже отходящего в северо-восточном направлении. Но когда он отойдет с территории нашей страны, новый атмосферный фронт с запада принесет новую порцию дождей. Об этом рассказала синоптика Укргидрометцентра Наталья Птуха. Она пояснила, что дожди на протяжении последних дней повлекли за собой циклон, но осадки будут постепенно прекращаться. Впрочем, уже с пятницы, 11 октября, с запада поступит новый атмосферный фронт, который принесет новые дожди. В субботу осадки распространятся уже по правобережью.

"Впрочем, уже в середине недели к выходным в большинстве регионов температура подскочит до +17°…+24°. В северо-восточной части страны в среду будет несколько прохладнее, до +14°…+19°."

Киевлян ожидают несколько дней достаточно комфортной и относительно спокойной погоды. Солнечно, без существенных осадков будет до пятницы.

"Среда будет очень комфортной — около +20°. И четверг, в принципе, тоже. В пятницу уже несколько захмурится."

Синоптик Игорь Кибальчич также прогнозирует, что в ближайшие дни в Украине ожидается комфортная теплая погода, правда с кратковременными дождями, иногда с грозами. Ночью и утром в некоторых регионах не исключены туманы.

В выходные, 12 и 13 октября, дожди сместятся вглубь страны, а вместе с ними придет и похолодание. К концу недели по всей Украине уже будет пасмурно. На севере страны температура упадет до +10°...+11°, на западе будет +11°...+15°, в центре +10°...+16°, на востоке +16°...+ 17°, а на юге столбики термометров покажут +15°...+20°.

Погодные рекорды

Примечательно, что, по прогнозу Укргидрометцентра, средняя температура в октябре будет на 1-1,5° выше нормы.

Более того, ранее В Киеве зафиксировали рекорд суточного количества осадков в Киеве. Об этом сообщил Укргидрометцентр со ссылкой на Центральную геофизическую обсерваторию имени Бориса Срезневского.

Примечательно, что в конце сентября в Киеве зафиксировали сразу три температурных рекорда. Например, минимальная температура 27 сентября оказалась самой высокой для этого дня, ведь она не опустилась ниже 17,3°С. Также средняя суточная температура воздуха 28 сентября достигла наивысшего значения для этой даты +23,1°С. Это превысило предыдущий рекорд, установленный в 1927 году, на 2,0°С, а также превзошло климатическую норму на 9,9°С. Всего в сентябре в Киеве было установлено 11 температурных рекордов. По данным синоптиков, первый осенний месяц этого года оказался самым теплым из 19 века. Холоднее всего было 19 числа, когда минимальная температура под утро снизилась до +10,4°С, а самое теплое – 1 сентября, когда воздух прогрелся до жарких +33,0°С. В то же время осадков в сентябре 2024 года выпало очень мало – лишь 36% от нормы.

Дожди "налетели" на Украину

Неделя в Украине началась с изменения погоды. 7 октября дожди сместились с запада страны в центр, к северу и югу. Вместе с дождями во многих областях произошло и понижение температуры. В Киеве утром бушевал мощный ливень. Из-за сильного дождя затопило автодороги. Автомобили буквально тонули в реках, в которые превратились улицы города.

Днепру тоже досталось. Ливень наделал немало бед в городе. Подтоплены улицы и здания, растерзанные ветром деревья, аварии на дорогах – такую картинку можно было наблюдать в Днепре.

Самый страшный ураган

Но гораздо более масштабный ураган двигается на Америку. Накануне на западном побережье Флориды в США проводили «экстренную подготовку» к урагану Милтон, который может стать «одним из сильнейших штормов в стране за последние 100 лет». Об этом сообщает The Guardian. Как отмечает издание, в штате эвакуируют людей, закрывают аэропорты, также к штормам готовят животных в зоопарке. В национальном центре ураганов США заявили, что Милтон может быть масштабным, поэтому жители должны подготовить свои семьи и дома и эвакуироваться, если им скажут это сделать.

Президент США Джо Байден уже заявил, что ураган может стать одним из сильнейших в США за последние много лет и призвал жителей немедленно уезжать, поскольку это вопрос жизни и смерти. Кроме этого, президент США отложил свою поездку в Германию из-за урагана Милтон. 26 сентября Джо Байден сообщал, что созовет встречу Контактной группы по обороне Украины на авиабазе Рамштайн в Германии 12 октября.

Более того, американский синоптик заплакал, озвучив прогноз погоды на ближайшие дни. Предчувствие неизбежной катастрофы вызвало слезы на глазах Джона Моралеса, который в эфире телеканала NBC 6 South Florida озвучивал нелестный прогноз погоды для штата Флорида.

Напомним, ранее синоптикиня рассказала о погоде зимой. По словам экспертки Укргидрометцентра Наталии Птухи, нынешняя зима в Украине не будет слишком морозным. Впрочем, к холодным периодам тоже следует готовиться.

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