Погода снова шокирует: Украину ждет весенний сюрприз

Этот прогноз погоды вас удивит! Вторник 18 марта синоптики назвали одним из самых некомфортных синоптических дней. Что это значит, чего ожидать украинцам и когда ждать потепления – смотрите в эксклюзиве TSN.ua.

Март стал настоящим месяцем синоптических качелей, и если первая неделя была неприсуще теплой, то теперь март решил напомнить, что весна так рано не приходит. А вот вторник 18 марта синоптики вообще назвали одним из самых некомфортных синоптических дней. Об этом в своем телеграмме написала синоптика Наталья Диденко и подчеркнула, что это касается только вторника.

Эта ночь местами прошла с морозами от -1 до -6 градусов, на западе местами до -8 градусов. На юге и юго-востоке ночью было немного теплее, 0...+3 градуса. Но и в течение дня температура воздуха также не мед: максимально +2...+5 градусов. Без теплых курток и шапок не обойтись. К этому витку холода присоединится сильный ветер. 18-го марта порывы северо-западного ветра могут достигать 15-20 метров в секунду. Разве что не будет хлопать ничего особенного с неба — снег ожидается на Сумщине и дождь в Крыму и Приазовье.

А вот в Киеве во вторник, 18 марта, без существенных осадков. Ночью -3...-5 градусов, днем +2...+4 градуса. Синоптик отметила, что вторник — день синоптически некомфортный и посоветовала не выскакивать без шапки или расстегнутыми — один миг элегантности превратится в неделю с красным носом, больным горлом и грустными глазами. Тем более, что такой день будет один, ведь уже в среду 19 марта хоть и будет немного холодновато, но день уже будет теплеть на пару градусов. А с 20-го марта в Украине весна возьмет все в свои руки — градусы повеселеют, поднимутся вверх и мы с ними порадуемся весеннему теплу.

В среду, 19 марта, осадки в виде мокрого снега вероятны в центральной части Украины. На остальной территории ожидается преимущественно сухая погода и даже вероятны солнечные прояснения. Температура повысится на градус-два, +1...+8. С середины недели, 20 марта, погода в Украине начнет улучшаться. Осадки уйдут и солнца станет больше. Температура повысится до +4...+10, местами на юге и западе будет до +11. Перед выходными, 21 марта, температура в Украине повысится еще немного — до +8...+13. Без осадков. На выходных, 22 и 23 марта, в Украине продолжится сухая погода с небольшими колебаниями температуры.



Ну а еще напомним, что с 15 марта планету накрыл ретроградный Меркурий, который продлится по 7 апреля 2025 года. Астрологи отмечают, что этот период станет выдающимся в жизни следующих знаков зодиака. В частности Овнов предупреждают, что Вселенная устраивает вам тренировочный лагерь. Не спешите двигаться к вершинам без четко определенного плана! Следующие несколько недель посвятите обучению. У вас появится шанс отточить свои навыки и подготовиться к чему-то большему. Если что-то не идет по плану, вокруг сплошной хаос или дело больше не приносит радости, Вселенная подталкивает вас к изменениям. Но для этого вы должны стать решительнее, смелее и непобедимым, как никогда. Вас также ждет неожиданная возможность увеличить финансовые доходы.

Для Тельцов настало время переосмыслить цели и финансовые стратегии. Вы привыкли искать баланс и гармонию, но вам придется сосредоточиться на себе. Вселенная подталкивает вас к серьезным решениям, которые могут изменить вашу личную жизнь. Вы можете заметить, что некоторые люди не соответствуют вашим амбициям. Это знак, что пришло время сделать смелый шаг вперед. Когда вы определитесь, куда на самом деле хотите двигаться, вас постигнет счастливая судьба.

А Рыб судьба заставит выйти из мира грез и начать действовать. Это идеальный момент, чтобы укрепить уверенность в себе и вспомнить, чего вы на самом деле стоите. Вы любите фантазировать о возможностях, но Вселенная напоминает: пора использовать воображение на практике. Хватит ждать, что кто-то другой вернет вам веру в себя — пора брать силу в свои руки. Когда у вас появится ясность и спокойная уверенность, удача перейдет на вашу сторону и перед вами откроются возможности улучшить собственное благосостояние.

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ПОГОДА СНОВА ШОКУЕТ! Украину ждет весенний сюрприз!

Напомним, синоптик назвал дату, когда в Украине снова потеплеет.

Читайте также: